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Pandemide Geleneksel Sabuna İlgi Arttı

14.01.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Pandemide Geleneksel Sabuna İlgi Arttı

Corona pandemisi sürecinde doktorların temizliğe daha çok dikkat edilmesi yönünde verdiği mesajlar, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 150 yıldır geeleneksel yöntemlerle üretilen sabuna olan ilgiyi arttırdı

Tüm dünyada bir yılı aşkın süredir devam eden Corona pandemisiyle mücadele her alanda devam ederken, salgın insanlara yeni alışkanlıklar da kazandırıyor.

Maske ve mesafe kuralı vatandaşların hayatına tamamen yerleşirken ilk günlerde başlayan temizlik alışkanlığı ise insanların virüse karşı kalkan olarak kullandığı savunma mekanizmaları arasında yer alıyor. Alışılagelen yaşamdan sonra olağanüstü bir durumla karşılaşan insanlar, normal zamanlardan daha fazla temizliğe önem vererek, temizlik ürünleri kullanımını arttırıyor.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen zeytinyağlı sabunlar dünyada birçok adrese ihraç ediliyor.

VOA Türkçe ’ye konuşan sabun üreticisi Halil Ünal, pandemiyle birlikte insanların daha fazla temizlik alışkanlığı edindiği belirterek sabuna talebin arttığını ifade etti.

‘Pandemi bitse de temizlik alışkanlığı devam edecektir’

Önceki dönemlerde geleneksel sabunun şampuan tüketimine karşı pazar kaybettiğini vurgulayan Ünal, “İnsanlar sabahları ilk uyandığında suya sabuna dokunuyor. Bu durum pandemi sürecinde daha da artış gösterdi. İnsanlar bu hastalıkla mücadelede temizliğin ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. Sabun tüketimi şampuanlara karşı çok büyük bir pazar kaybetmişti ama son yıllarda insanların doğal ürünlere rağbet göstermesiyle bizim geleneksel sabunlara da talep arttı. Bu durum pandemiyle birlikte biraz daha arttı. Şekil ve renk olarak pek de göze hitap etmediği için özellikler gençlerin bu geleneksel sabunları pek de tercih etmediğini gördük. Buna karşılık da ambalaj, renk, şekil ve koku olarak bazı yenilikler de getirdiğimiz oldu. Zeytinyağlı sabunun yanında, bıttım, kil, defne ve ardıç katranı özlü sabunlar da üretmeye başladık. Bu sabunların cilde ve saça iyi geldiğini gören insanların tercihleri de geleneksel sabundan yana artış gösterdi. Nizip’te sabunculuk 100 yılı aşkın süredir varlığını sürdürüyor. Nizip sabunu Türkiye’de ve dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Geleneksel olarak kaynatılıp dökülen sabunun yanında soğuk sabun üretimi de yapılır. Sabun hammaddeleri kazanlarda kaynatılır, daha sonra sergilere dökülür, bir müddet burada kuruduktan sonra kesim ve markalanması yapılır. Daha sonra kubbe şeklinde dizilerek 5-6 ay kuruması için beklenir. Daha sonra da satışa hazır hale gelmesi için paketlenir. Bazı musibetler insanlara güzel alışkanlıklar kazandırıyor. Bunlardan biri de temizliktir. Pandemi süreci bitse bile insanların bu temizlik alışkanlıkları devam edecektir diye düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.

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