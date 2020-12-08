“Pandemide Hareketsizlik Kas Kaybına Neden Olur’’

Uzmanlar, fiziksel hareketsizliğin insan vücuduna verdiği rahatsızlığın en az Corona virüsü enfeksiyonu kadar tehlikeli olduğunu belirterek, özellikle pandemi sürecinde fiziksel aktivitenin insan sağlığı açısından önemine dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü ise ev içinde günde 20 dakika orta şiddette yapılan egzersizin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini, uyku kalitesini arttırdığını, kas-iskelet ağrılarını azalttığını ve stresle baş etmeyi kolaylaştırdığını açıkladı.

Gaziantep’te mikrofon uzattığımız vatandaşların birçoğu düzenli olarak herhangi bir egzersiz yapmadıklarını ifade ederken, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca ise kısıtlamalar sırasında hareketsiz kalmanın vücudun bazı bölgelerinde kas kaybına neden olduğunu belirtti.

VOA Türkçe ’ye konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, Corona pandemisine karşı mücadelede dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli yapılan egzersizin de önem taşıdığına dikkat çekerek “Covid-19’a yakalanmamak için ya da yakalandığımızda en az hasarla kurtulmak için bir takım önlemlere ve uygulamalara ihtiyacımız var. Öncelikle herhangi bir vitamin eksikliği olup olmadığıyla alakalı testten geçmek gerekiyor. Özellikle D vitamini başta olmak üzere duruma göre çinko, iyot, C vitamini gibi bir takım takviye ürünler kullanmamız gerekebilir. Bunların normal düzeyde olması Covid hastalığına yakalandığımız zaman daha hafif şekilde atlatmamıza olanak sağlayacaktır. Bunların yanı sıra mutlaka beslenmemize dikkat etmemiz gerekir. Yeteri kadar taze sebze ve meyve tüketerek evde hareketsiz kaldığımız bir takım olumsuzlukların önüne geçmemiz gerekiyor. Tabi beslenmenin yanında evdeki hareketsizliğin sarkopeni denilen kas kaybına neden olmaması için düzenli olarak egzersiz yapmak gerekiyor. Kaslara ve kemiklere yeteri kadar yük binmediği zaman, kaslarda kayıplar, kemiklerde ise kemik erimesi gibi bir takım riskler ortaya çıkabilmektedir. Covid-19’la mücadele ederken diğer yandan da başka problemlerle karşılaşmamak için squat, germe-gevşeme hareketleri ve aerobik gibi bazı egzersizleri mutlaka yapmamız gerekiyor. Kısıtlamanın olmadığı zamanlarda dışarı çıkma şansımız varsa sosyal mesafeye dikkat ederek mutlaka yürüyüş yapmak gerekiyor. Tabi evimizi de düzenli olarak havalandırmamız gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

