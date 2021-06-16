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Pandemide ilgi arttı! Satış rekorları kırdı

16.06.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinde, kullanımı daha da yaygınlaşan teknoloji ürünleri satış rekorları kırdı. Bir online alışveriş platformunun raporuna göre 2021 yılında geride bıraktığımız beş ay içerisinde teknoloji alanında en çok; tablet, akıllı bileklik ve hard disk satıldı.

Pandemide ilgi arttı! Satış rekorları kırdı

Türkiye’de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evden çalışma ve uzaktan eğitimin öne çıkmasıyla tabletler başta olmak üzere teknoloji ürünlerine ve çalışma mobilyalarına olan talep arttı. Bir e-ticaret platformunun 2021 yılının ilk beş ayki satış verileri kapsamında derlediği rapora göre, teknoloji alanında en çok satın alınan 3 ürün; tablet, akıllı bileklik ve hard disk oldu.

İŞTE EN ÇOK SATIN ALINANLAR

2020 yılının son beş ayı ile 2021 yılının ilk beş ayındaki satış verilerini kıyaslayan platformdan yapılan açıklamaya göre; tabletlerde yüzde 50, hard disk ürünlerinde yüzde 93, cep telefonlarında yüzde 231 ve cep telefonu aksesuarlarında yüzde 631 artış yaşandığı belirtildi. Ay bazındaki değerlendirmede ilgili ürünlerin en çok satış yapılan ayları ise; cep telefonları için nisan, hard diskler için mayıs, tabletler ve cep telefonu aksesuarları için ise mart ayında olduğu açıklandı.

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EVLERDEKİ KAHVE TÜKETİMİ SATIŞLARA YANSIDI

Koronavirüs sürecinde satın alınan teknoloji cihazları arasında, ev tipi kahve makineleri de listede kendine önemli bir yer buldu. İş yerlerinin kademeli olarak kapanması ve evden çalışma sistemine dönülmesiyle genel olarak ev dışında kahve tüketimi azalırken, evlerde olan tüketim ise arttı. Buna bağlı olarak kahve makinesi satışlarında yüzde 15’lik artış yaşandığına dikkat çekilirken, satışların özellikle mayıs ayında olduğu açıklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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