“Pandemide İnsan Haklarına Uyan Ülkeler Kazançlı Çıkacak”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Corona virüsü salgınının insan hakları üzerindeki etkilerini ele aldı. Konuyla ilgili olarak düzenlenen oturuma katılan BM yetkilileri özellikle en yoksul kesim başta olmak üzere halklarına sağlık hizmetleri ve sosyal güvence sunan hükümetlerin Corona virüsü pandemisinin yarattığı şok etkisini daha hafif atlatabileceğini bildirdi.

BM yetkilileri, hiçbir ülkenin pandeminin neden olduğu sorunlardan muaf olmadığını, ancak diğer felaketlerde olduğu gibi toplumun en yoksul, en savunmasız ve en çok köşeye itilen kesimlerinin Corona virüsü salgınının etkilerine de en çok maruz kalanlar olduğunu kaydetti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, bazı ülkelerin Corona virüsü salgınına insan hakları temelli politikalarla karşılık verdiklerini söyledi.

Mali gücü olmayan vatandaşlarının sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan, işini kaybedenlere nakit para, acil gıda ya da ihtiyaç yardımı yapan ülkelerin salgın kaynaklı krize daha güçlü göğüs gerebildiğini belirtti.