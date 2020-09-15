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“Pandemide İnsan Haklarına Uyan Ülkeler Kazançlı Çıkacak”

15.09.2020 20:52 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Konseyi, Corona virüsü salgınının insan hakları üzerindeki etkilerini ele aldı ve insan haklarına riayet eden ülkelerin pandemiden daha az zararla çıkacağı görüşünü savundu

“Pandemide İnsan Haklarına Uyan Ülkeler Kazançlı Çıkacak”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Corona virüsü salgınının insan hakları üzerindeki etkilerini ele aldı. Konuyla ilgili olarak düzenlenen oturuma katılan BM yetkilileri özellikle en yoksul kesim başta olmak üzere halklarına sağlık hizmetleri ve sosyal güvence sunan hükümetlerin Corona virüsü pandemisinin yarattığı şok etkisini daha hafif atlatabileceğini bildirdi.

BM yetkilileri, hiçbir ülkenin pandeminin neden olduğu sorunlardan muaf olmadığını, ancak diğer felaketlerde olduğu gibi toplumun en yoksul, en savunmasız ve en çok köşeye itilen kesimlerinin Corona virüsü salgınının etkilerine de en çok maruz kalanlar olduğunu kaydetti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, bazı ülkelerin Corona virüsü salgınına insan hakları temelli politikalarla karşılık verdiklerini söyledi.

Mali gücü olmayan vatandaşlarının sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan, işini kaybedenlere nakit para, acil gıda ya da ihtiyaç yardımı yapan ülkelerin salgın kaynaklı krize daha güçlü göğüs gerebildiğini belirtti.

Ancak Bachelet, toplumun en zayıf unsurlarının ihtiyaçlarını gözardı eden ülkeleri daha karanlık bir geleceğin beklediği uyarısında bulundu.

Corona virüsü salgınının yayılmasını engellemek için getirilen kısıtlayıcı kurallar en çok yoksulları ve kayıt dışı ekonomide çalışan iki milyar insanı etkiledi.

Salgından en çok kadınlar, göçmenler, engelli bireyler olumsuz etkilendi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kadınların, pandemi döneminde iş kaybı ve azalan çalışma saatlerinde erkeklere kıyasla daha çok etkilendiğini bildiriyor. Örgüte göre göçmen işçiler, yerli halklar, etnik azınlıklar ve engelli bireyler, salgının neden olduğu ekonomik kriz ve işsizlikten en olumsuz etkilenen kesimler.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona enfeksiyonu vaka sayısının tüm dünyada yakında 29 milyonu aşacağını, ölü sayısınınsa yaklaşık bir milyonu bulacağını belirtti.

WHO Sağlık Acil Durum Programı Başkanı Michael Ryan, insan sağlığı ve insan haklarının birbirine bağlı olduğunu, ancak Corona virüsü pandemisi döneminde sağlık hizmetlerine erişimin adil olmadığını söyledi.

Ryan, "Sağlık hizmetlerine erişim; cinsiyet, ekonomik durum, yaş, sosyal sınıf, yasal statü, etnik köken ve daha birçok sebepten etkileniyor. Dünya Sağlık Örgütü, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Corona pandemisinin temel özgürlükleri ihlal etme bahanesi olarak kullanılmaması yönünde yaptığı ısrarlı uyarıları destekliyor" dedi.

Uluslararası toplumun Corona virüsüne karşı güvenli ve etkili aşılar ve tedavi yöntemleri üretmek için işbirliği yapması gerektiğine işaret eden Ryan, hayat kurtaran ürünlere erişimin paylaşılması ve bu ürünlerin zengin ya da yoksul tüm ülkelere eşit şekilde dağıtılması gerektiğinin altını çizdi.

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