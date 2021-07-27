HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pandemide izole ortamda yaşamak isterken dolandırıldılar!

Pandemide izole ortamda yaşamak isterken dolandırıldılar!

27.07.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da prefabrik ev yaptırarak pandemide kendilerine izole bir ortam oluşturmak isteyen çift, dolandırıcılara denk geldi. Prefabrik ev istenilen tarihte gelmeyince polise giderek internetten buldukları kişiden şikayetçi olan Muhammet Şaban ve Şadiye Şeyma Şahin, iletişime geçtikleri kişilerin dolandırıcı olduğunu öğrendi.

Pandemide izole ortamda yaşamak isterken dolandırıldılar!

İnternette gördüğü bir firmayı arayarak prefabrik ev yaptırmak isteyen Muhammet Şaban, Ü.Ç.'nin iş yerine gitti. Pandemiden dolayı Serik ilçesinde bulunan arazisine prefabrik ev yaptıracağını söyleyen Muhammet Şaban, Ü.Ç. ile 60 bin TL karşılığında sözleşme yaptı, 30 bin TL de peşin verdi. Ancak söz verildiği tarihte prefabrik evi yapılmayan Muhammet Şaban, parasını geri istedi. Şaban, Ü.Ç.'nin parayı vermemesi üzerine polise şikayetçi oldu.

F.İ.'nin de Ü.Ç.'nin suç ortağı olduğunu öne süren Muhammet Şaban, “Tek isteğim, pandemi dolayısıyla kafa dinlemek için prefabrik bir ev yaptırma düşüncesiydi. Onda da dolandırıcıya rastladım. İnternetten bu işi yapan Ü.Ç. ile tanıştım. Yanında ortağı F.İ. de vardı. İki ay içerisinde prefabrik ev teslim edeceğini söyledi. Ancak teslim etmedi" dedi.

Ü.Ç.'ye peşinat olarak paranın yarısı olan 30 bin TL verdiğini sözlerine ekleyen Muhammet Şaban, “Kalanını mal tesliminde verecektim ama karakola gidip sorduğumda, dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Bu şahsın 10 tane daha dosyası olduğunu öğrendim. Bu kişi şimdi sokakta. Bu şahıs dolandırıcıdır. Ben ve diğer mağdurlar paralarımızı geri istiyoruz. Şikayetçiyim. Yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

İKİNCİ DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ

Aynı kişiler tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Şadiye Şeyma Şahin de şikayetçi oldu. Şahin, huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri ev yaptırmak istediklerini, ancak dolandırıcılara parasını kaptırdığını ifade ederek, “Maalesef ben de kandırıldım. İnsanlar benim düştüğüm duruma düşmesin. Prefabrik bahanesi ile insanların parasını alıyorlar ve sonrasında telefona dahi çıkmıyorlar. İnsanları mağdur ediyorlar. O kadar çoğaldı ki böyle insanlar, ben yandım başkaları yanmasın" dedi.

prefabrik-ev-yaptirmak-isterken-dolandirildilar_5070_dhaphoto4

Kendisinin, daha sonra dolandırıcı olduklarını öğrendiği kişilerle 95 bin TL'ye anlaşma yaptığını sözlerine ekleyen Şahin, “66 bin liram gitti. Bunların hakkında bu kadar çok şikayet olmasına rağmen, böyle rahatça dolaşmaları beni rahatsız ediyor. Hırsızı, arsızı pandemiden dolayı hepsi dışarıda. Biz yandık, başkaları yanmasın" diye konuştu.

prefabrik-ev-yaptirmak-isterken-dolandirildilar_5070_dhaphoto2

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağımTürkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağım
PARTNERHentbolcuların bikini direnişine dev destek! Dünyaca ünlü isim "Gurur duyuyorum" dediHentbolcuların bikini direnişine dev destek! Dünyaca ünlü isim "Gurur duyuyorum" dedi
Dehşete düşüren anlar! Polisi aracın kaputunda sürüklediDehşete düşüren anlar! Polisi aracın kaputunda sürükledi
Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
YAPANIN YANINA KAR KALDIKÇA ON DEFA DA YAPAR BİN DEFA DA YAPAR. KANUN KANUN DEĞİL Kİ DON LASTİĞİ.

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Damada Çin işkencesi! Tayt giydirip kadın atletiyle oynattılar

Damada Çin işkencesi! Tayt giydirip kadın atletiyle oynattılar

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Canlı yayında şoke eden olay!

Canlı yayında şoke eden olay!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

Önce hırsızlığa, sonra fuhuşa zorlandı

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

En acı an! Güçlükle ayakta durabildi

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.