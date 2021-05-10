Pandemide kadına şiddet arttı

Almanya'da pandemi sürecinde aile içi şiddete maruz kalan kadınlar ya da bu kadınların yakınları, geçen yıllara oranla daha yoğun şekilde aile içi şiddeti önlemeye yönelik hizmet veren telefon danışma hattına başvurup yardım talebinde bulundu.

Yardım hattının yöneticisi Petra Söchting, Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, 2020'de yaklaşık 51 bin çağrı aldıklarını belirterek, bunun bir önceki yıla oranla yüzde 15'lik bir artış anlamına geldiğini ifade etti. Söchting, telefon görüşmelerinin sayısının özellikle Nisan 2020'den bu yana arttığını ve dile getirilen şikayetlerin yaklaşık 24 bininin aile içi şiddetle ilgili olduğunu söyledi. Böylece aile içi şiddete maruz kalan kadınların başvurularında da yüzde 20'lik bir artış tespit edildiğini vurguladı.

Yardım hattında telefonları yanıtlayan uzmanlar, evde, iş yerinde ya da başka bir yerde fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddete maruz kalan kadınlara tavsiyelerde bulunup, yol gösteriyorlar.

Bakandan farkındalık kampanyası

Aile Bakanı Franziska Giffey de korona salgını sırasında, şiddete maruz kalan kadınlara yönelik telefonla danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerine daha fazla dikkat çekildiği ve tanıtımı özellikle süpermatketlerde yapılacak olan "Evde güvenli değil" adlı kampanyayı başlattı. Bakan Giffey, pandemide olduğu gibi stresli durumlarda aşırı gerginlik ve hayal kırıklıklarının şiddete dönüşme olasılığının daha yüksek olduğunun altını çizdi.