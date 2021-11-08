Pandemide Karamsar Tablo

Corona virüsü pandemisine ilişkin iki araştırma dünya genelindeki istatistikler konusunda karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmalardan biri pandemide hayatını kaybedenlerin sayısının aslında 5 milyondan daha fazla olduğunu belirtirken; diğer araştırma her 90 günde bir 50 milyon kişinin virüse yakalandığı sonucuna varıyor.

Johns Hopkins Corona Virüsü Kaynak Merkezi 1 Kasım’da dünya genelinde virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 milyona ulaştığını açıklamıştı. Ancak Reuters’ın yaptığı analize göre, bu sayıya muhtemelen aslında açıklanan tarihten daha önce ulaşıldı.

Reuters yaptığı analizde dünya genelinde ilk 50 milyon vakaya yaklaşık bir yıl içinde ulaşıldığını anımsattı ve şu anda vaka oranının yüksek olmasını hızlı bulaşma özelliğine sahip olan delta varyantına bağladı.

Reuters’a göre Rusya, Ukrayna ve Yunanistan’daki vaka sayıları da pandeminin başlamasından bu yana rekor seviyelere ulaştı. Yapılan analize göre yeni enfeksiyon sayısı 240 ülkenin 55’inde yükselmeye devam ediyor.

Almanya’da bir gün içinde en yüksek vaka sayısı

Almanya Pazartesi günü, pandeminin başlangıcından bu yana bir gün içinde görülen en yüksek vaka sayısını açıkladı.

Robert Koch Enstitüsü, son yedi günde 100 bin kişi başına 201.1 yeni vaka olduğunu bildirdi. Bu veriyle Almanya’da 100 bin kişi başına 197.6 yeni vaka rekoru da kırılmış oldu.

Fransız haber ajansı AFP, Almanya’nın doğusunda bulunan Saksonya eyaletindeki Covid vakası sayısının, 491.3 olan ülke geneli ortalamasının iki katından fazla olduğunu aktardı.

Aşılamada eşitsizlik

Reuters’ın araştırması dünya genelinde aşı eşitsizliğine ilişkin verileri de ortaya koydu.

Buna göre, dünya nüfusunun yarısından fazlası hiç Covid aşısı olmadı. Aynı araştırmada düşük gelirli ülkelerde nüfusun yüzde 5’inden daha azının bir doz Covid aşısı olduğu belirtiliyor.

“Can kaybı hükümetlerin açıkladığı rakamların çok üzerinde olabilir”

“Economist” dergisi de bazı ülkelerde pandemide yaşanan can kaybının hükümetlerin açıkladığı rakamların çok üzerinde olabileceğini bildirdi.

Dergiye göre bu durumun çeşitli sebepleri olabilir. Bunlardan biri, bazı yerlerde ölmeden önce Covid testi pozitif çıkmayan kişilerin Corona virüsünden kaynaklanan can kaybı listesine dahil edilmemesi.

Dergi, analizinde hastanelerin ve yerel yönetimlerin ölüm belgelerini hemen işleme almadığını da belirtiyor. Buna ek olarak, evde ölen kişilerin Covid-19 sebebiyle yaşanan can kaybına dahil edilmemiş olabileceği kaydediliyor.

“Zorunluluk” tartışması

Bu arada, ABD’nin California eyaletine bağlı Oroville Belediye Meclisi ise, eyalet yönetimlerinin ve federal hükümetin maske kullanımı gibi önlemler konusunda zorunluluk getirmesini yetki aşımı olarak değerlendirdiğini ve bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmek amacıyla kendisini “anayasal cumhuriyet” ilan etti.

Hukuk uzmanları ise bu adımın Oroville Belediyesi’ne pandemiyle mücadele kapsamında önlem olarak getirilen zorunlulukları uygulamama imkanı vermediğini belirtiyor.

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde tamamen aşılanmış olanlarsa Pazartesi günü itibariyle bazı kısıtlamalara tabi olmayacak. Evlere gelen ziyaretçilerin sayısına ilişkin kısıtlamalar tamamen aşılanmış olan kişiler için geçerli olmayacak.

Hindistan vaka sayısında artışa hazırlanıyor

Hindistan’daki sağlık yetkilileri ise, Perşembe günü başlayan ışık festivali Diwali’nin ardından ülkede görülen Corona virüsü vakalarında artışa hazırlanıyor.

Virolog Dr. Prakash Singh New York Times’a yaptığı açıklamada, “Işık festivalinde insanlar virüsün hala insanların ölümüne yol açtığını neredeyse unuttular” dedi.

