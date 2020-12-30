HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pandemide kumar oynayanlara rekor ceza

Pandemide kumar oynayanlara rekor ceza

30.12.2020 09:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisinin pandemi döneminde kumar oynayanlara yönelik yaptığı operasyonda 13 kahvehanede 121 kişiye 458 bin 325 lira para cezası uygulandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanelere yönelik denetimlerini artırdı.

Adana polisinin pandemi döneminde kumar oynayanlara yönelik yaptığı operasyonda 13 kahvehanede 121 kişiye 458 bin 325 lira para cezası uygulandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanelere yönelik denetimlerini artırdı. Polis bu kapsamda yaptığı operasyonlarda 13 iş yeri ve evde kumar oynandığını tespit etti. Polis bu adreslere yaptığı baskında kahvehane olarak kullanılan bir yere polis baskın yaptığı sırada geç ulaşması için 3 kapı yapıldığını belirledi. Polis buna rağmen kumar oynayanları tek tek tespit etti. Baskın sırasında kaçmaya çalışan 3 kişi de yakalandı. Polis 13 iş yerinde 121 şahsa hem kumar oynadıkları hem de pandemi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 458 bin 325 lira para cezası uyguladı.
Ayrıca 13 şahsa ise kumar oynatmak ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit ettiBir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti
Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi
1/

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Antalya'da ortalığı karıştıran iddia: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntü

Boğaz'dan böyle geçti! Dikkat çeken detay

Kocaeli'de arızalanan kamyonetini tamir etmek isterken feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor

Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor

Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden Burak, pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşlarına 14 bin lira ceza kesildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.