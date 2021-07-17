Pandemide Latin Amerikalı Milyarder Sayısı %41 Arttı

Pandemi sürecinde Latin Amerika, ekonomik verilerin kayıt altına alınmaya başladığı son 120 yılın en derin ekonomik krizini yaşarken, bölgedeki milyarder sayısı artıyor.

ABD merkezli Forbes verilerine göre pandeminin ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinde Latin Amerika’da toplamda 284 milyar doları yöneten 76 milyarder varken, pandemide milyarder sayısı 107’ye ve milyarderlerin yönettiği toplam servetse yüzde 69 artarak 480 milyar dolara ulaştı.

En fazla milyarder sayısına sahip Latin Amerika ülkeleri sırayla Brezilya(66), Meksika(14), Şili(9), Peru(6), Kolombiya(5) ve Arjantin(5).

Pandemide yaşanan ekonomik krize rağmen milyarderler kulübüne katılan 31 Latin Amerikalı’nın çoğunun servetini hisse senetlerine yatırım yaparak artırdığı bildiriliyor.

Uzmanlar Latin Amerika’da gerçek ekonomiyle finans piyasaları arasındaki farkın giderek arttığını ve bölgedeki milyarderlerin çoğunun telekomünikasyon, finans, sağlık ve dijital ödeme sektörlerinde yani az istihdam yaratan sektörlerde yoğunlaştığını belirtiyor.

Bölgede eşitsizlikler artıyor

Dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizliklerin ve dışlanmanın azaltılması için çalışmalar yapan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Latin Amerika Direktörü Lopez Calva pandemi sürecinde bölgedeki eşitsizliklerin arttığına dikkat çekiyor.

Yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı bölge için Birleşmiş Milletler raporlarında ekonominin yüzde 6,8 küçüldüğü ve bu boyutta bir krizin 1. Dünya Savaşı ve Büyük Buhran’da bile yaşanmadığı belirtiliyor.

Pandemi sürecinde bölgede işsizliğin yüzde 11’e yükseldiği, yoksul oranının yüzde 33,7’ye ulaştığı bölgede milyonlarca kişi eğitim, sağlık gibi en temel hizmetlere ve gıdaya erişimde sorunlar yaşıyor.

UNDP Direktörü Calva diğer bölgelerle karşılaştırıldığında vergi ödeme oranı oldukça düşük olan Latin Amerika’da milyarderlere uygulanacak vergilerle bölgede durumu kötüleşen milyonlarca kişinin bazı temel ihtiyaçlarının karşılanabileceğini belirtiyor.

