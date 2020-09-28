HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. ‘‘Pandemide Ölenlerin Sayısı 1 Milyona Yaklaşıyor’’

‘‘Pandemide Ölenlerin Sayısı 1 Milyona Yaklaşıyor’’

28.09.2020 22:01 | Son Güncelleme

Johns Hopkins Üniversitesi tüm dünyada Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının hızla 1 milyona yaklaştığını açıkladı

‘‘Pandemide Ölenlerin Sayısı 1 Milyona Yaklaşıyor’’

Johns Hopkins Üniversitesi Corona Virüsü Araştırma Merkezi, dünyada Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının hızla 1 milyona yaklaştığını açıkladı. Açıklamada Corona virüsü vaka sayılarının da dünya genelinde 33 milyonu geçtiği kaydedildi.

CNN televizyonunun Johns Hopkins’in verilerine göre yaptığı analiz Corona virüsü vakalarının ABD’nin 21 eyaletinde bir önceki haftaya göre yüzde 10 oranında arttığını ortaya koydu.

Washington Üniversitesi’nden Dr. Chris Murray, CNN’e yaptığı açıklamada Ekim ayında Corona vakalarında beklenen artışın Kasım ve Aralık aylarında da süreceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Johns Hopkins’in verilerine göre en fazla vaka sayısı görülen ülke 7 milyonu aşan vaka sayısıyla ABD. İkinci sırada 6 milyon ile Hindistan, üçüncü sırada ve neredeyse 5 milyon vaka ile Brezilya yer alıyor.

Avrupa da Corona virüsü salgınının yeni dalgasıyla mücadele ediyor. Bazı hükümetler toplu alanlardaki ve işyerlerindeki sosyal mesafe kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe koymak zorunda kaldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazar günü yaptığı açıklamada, ikinci dalganın yaşanabileceği uyarısında bulunurken salgınla mücadelede kesin ve katı önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

Fransa’da ise Tabipler Birliği Başkanı Patrick Bouet, Journal du Dimanch gazetesine yaptığı açıklamada durumda bir değişiklik olmazsa Fransa’nın tamamında sonbahar ve kış ayları boyunca salgın yaşayacağını ve sağlık sisteminin artan talebi karşılamakta zorlanacağını bildirdi.

Hollanda Başbakanı, Mark Rutte ise ülkesindeki salgın dalgasının çok kaygı verici olduğunu söyleyerek ek önlemler alınması gerekeceğini bildirdi.

İspanya’da ise Madrid yerel yetkilileri ve ulusal hükümet başkent bölgesinde salgını kontrol altına almak için uygulanacak önlemler konusunda uzlaşamıyor.

WHO: ‘‘Ölümler şimdiden 1 milyonu geçmiş olabilir’’

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısının şimdiden 1 milyonu geçmiş olabileceğini açıkladı.

WHO’nun acil durum yetkilisi Mike Ryan, virüse yakalanan ya da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı konusunda kaydedilen mevcut rakamların muhtemelen daha düşük bir tahmini yansıttığını belirtti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü 120 milyon Corona virüsü hızlı tanı testinin düşük ve orta gelirli ülkelerde 5 dolara satılacağını bildirdi.

WHO Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Abbott ve SD Biosensor firmalarının Bill & Melinda Gates Vakfı’yla 120 milyon adet pratik test üretmek için anlaştığını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Kovid-19 diken proteini, en az 10 şekle bürünüyorKovid-19 diken proteini, en az 10 şekle bürünüyor
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den önemli uyarı!Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den önemli uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kovid-19 diken proteini, hücreleri istila için en az 10 şekle bürünüyor
Kovid-19 diken proteini, en az 10 şekle bürünüyor
Asya Kaplan Sineği uyarısı: Artık insanda da konaklayabiliyor! Yerli çözüm için çalışmaya başlandı
Asya Kaplan Sineği uyarısı: Artık insanda da konaklayabiliyor!
Özellikle kadınları tehdit ediyor! Ayak başparmağında çıkıntı varsa...
Özellikle kadınları tehdit ediyor!Ayağınızda bu çıkıntı varsa...
Gebelik şekeri anne ve bebeği tehdit ediyor
Gebelik şekeri anne ve bebeği tehdit ediyor
Alt çene önde ya da geride olduğunda nasıl tedavi edilir?
Genetik nedenle ortaya çıkıyor! Sizde de varsa...
Erken yaşta kalp krizi riskine dikkat! Doğru beslenme ve sporla...
Erken yaşta kalp krizi riskine dikkat! Önlemek mümkün mü?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.