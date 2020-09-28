‘‘Pandemide Ölenlerin Sayısı 1 Milyona Yaklaşıyor’’

Johns Hopkins Üniversitesi Corona Virüsü Araştırma Merkezi, dünyada Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının hızla 1 milyona yaklaştığını açıkladı. Açıklamada Corona virüsü vaka sayılarının da dünya genelinde 33 milyonu geçtiği kaydedildi.

CNN televizyonunun Johns Hopkins’in verilerine göre yaptığı analiz Corona virüsü vakalarının ABD’nin 21 eyaletinde bir önceki haftaya göre yüzde 10 oranında arttığını ortaya koydu.

Washington Üniversitesi’nden Dr. Chris Murray, CNN’e yaptığı açıklamada Ekim ayında Corona vakalarında beklenen artışın Kasım ve Aralık aylarında da süreceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Johns Hopkins’in verilerine göre en fazla vaka sayısı görülen ülke 7 milyonu aşan vaka sayısıyla ABD. İkinci sırada 6 milyon ile Hindistan, üçüncü sırada ve neredeyse 5 milyon vaka ile Brezilya yer alıyor.

Avrupa da Corona virüsü salgınının yeni dalgasıyla mücadele ediyor. Bazı hükümetler toplu alanlardaki ve işyerlerindeki sosyal mesafe kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe koymak zorunda kaldı.