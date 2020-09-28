‘‘Pandemide Ölenlerin Sayısı 1 Milyona Yaklaşıyor’’

Johns Hopkins Üniversitesi Corona Virüsü Araştırma Merkezi, dünyada Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının hızla 1 milyona yaklaştığını açıkladı. Açıklamada Corona virüsü vaka sayılarının da dünya genelinde 33 milyonu geçtiği kaydedildi.
CNN televizyonunun Johns Hopkins’in verilerine göre yaptığı analiz Corona virüsü vakalarının ABD’nin 21 eyaletinde bir önceki haftaya göre yüzde 10 oranında arttığını ortaya koydu.
Washington Üniversitesi’nden Dr. Chris Murray, CNN’e yaptığı açıklamada Ekim ayında Corona vakalarında beklenen artışın Kasım ve Aralık aylarında da süreceğini tahmin ettiklerini belirtti.
Johns Hopkins’in verilerine göre en fazla vaka sayısı görülen ülke 7 milyonu aşan vaka sayısıyla ABD. İkinci sırada 6 milyon ile Hindistan, üçüncü sırada ve neredeyse 5 milyon vaka ile Brezilya yer alıyor.
Avrupa da Corona virüsü salgınının yeni dalgasıyla mücadele ediyor. Bazı hükümetler toplu alanlardaki ve işyerlerindeki sosyal mesafe kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe koymak zorunda kaldı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazar günü yaptığı açıklamada, ikinci dalganın yaşanabileceği uyarısında bulunurken salgınla mücadelede kesin ve katı önlemler alınması gerektiğini bildirdi.
Fransa’da ise Tabipler Birliği Başkanı Patrick Bouet, Journal du Dimanch gazetesine yaptığı açıklamada durumda bir değişiklik olmazsa Fransa’nın tamamında sonbahar ve kış ayları boyunca salgın yaşayacağını ve sağlık sisteminin artan talebi karşılamakta zorlanacağını bildirdi.
Hollanda Başbakanı, Mark Rutte ise ülkesindeki salgın dalgasının çok kaygı verici olduğunu söyleyerek ek önlemler alınması gerekeceğini bildirdi.
İspanya’da ise Madrid yerel yetkilileri ve ulusal hükümet başkent bölgesinde salgını kontrol altına almak için uygulanacak önlemler konusunda uzlaşamıyor.
WHO: ‘‘Ölümler şimdiden 1 milyonu geçmiş olabilir’’
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısının şimdiden 1 milyonu geçmiş olabileceğini açıkladı.
WHO’nun acil durum yetkilisi Mike Ryan, virüse yakalanan ya da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı konusunda kaydedilen mevcut rakamların muhtemelen daha düşük bir tahmini yansıttığını belirtti.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü 120 milyon Corona virüsü hızlı tanı testinin düşük ve orta gelirli ülkelerde 5 dolara satılacağını bildirdi.
WHO Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Abbott ve SD Biosensor firmalarının Bill & Melinda Gates Vakfı’yla 120 milyon adet pratik test üretmek için anlaştığını bildirdi.
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