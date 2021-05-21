Pandemide yurt dışına seyahat: Peki nasıl?

Peki yeni dönemde seyahat kuralları nasıl olacak? Türkiye'den yurt dışına seyahatlerdeki son gelişmeleri derledik.Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, dünya genelinde 1 milyar 500 milyon dozun üzerinde Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye'de ise 27 milyondan fazla doz uygulandı. Ancak aşının etkinliği için gerekli iki doz aşılaması tamamlananların sayısı 11 milyon 500 binin üzerinde, bu da nüfusun yaklaşık yüzde 14'ü demek. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise 200 milyondan fazla doz aşı yapıldı. AB'de hedef, Temmuz ayına kadar Temmuz ayına kadar AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamak. Şu an için her iki dozu yapılanların oranı yüzde 16 civarında. Bir taraftan aşılama oranları artarken diğer taraftan da seyahatlerde uygulanan kısıtlamalar yavaş yavaş esnetilmeye başlanıyor. Türkiye'de turizm sezonunun başlamasıyla yabancı turistlerin ülkeye girişiyle ilgili yeni düzenlemeler devreye alındı. Peki Türkiye'ye girişlerde ve yeni dönemde Türkiye'den seyahatlerde yolcuları ne gibi değişiklikler bekliyor?

Türkiye'de aşısı tamamlananlara "Aşı Kimliği"

Aşılamalarla birlikte başlayan aşı belgesi tartışmalarıyla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlar çalışmalar yürütüyor. Türkiye de bu konuda "Aşı Kimliği" uygulamasını geliştirdi. Her iki doz aşısını tamamlayanlar, Hayat Eve Sığar (HES) veya e-nabız sistemi üzerinden bu kartı kare kod eklenmiş bir şekilde alabiliyor. Türkçe ve İngilizce bilgilerin yazılı olduğu kimliğin üzerinde kişisel bilgilerin yanı sıra eklenmesi halinde pasaport numarası, aşının adı ve tarihi de yer alıyor. Kimlik üzerindeki kare kod ile Sağlık Bakanlığı'nın resmi sayfası üzerinden doğrulama işlemi yapılabiliyor.

Macaristan ve Sırbistan'la "aşı olanlara" kapılar açıldı

Türkiye, Macaristan ve Sırbistan ile yaptığı anlaşma ile aşıları tamamlanan vatandaşlar için karşılıklı olarak sınırları açma kararı aldı. 17 Mayıs'ta başlayan uygulamada, Macaristan için yapılacak vize başvurularında "Aşı Kimliği" talep ediliyor. Bu belge ile karantina ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Bu kapsam dışında kalan yolcular için ise 10 gün süreyle tıbbi tarama ve karantina uygulanıyor. Sadece turistik ve aile-arkadaş ziyareti amacıyla yapılabilecek olan vize başvurularında BioNTech ve Sinovac aşıları kabul edilebiliyor. Vize başvurusunda ayrıca otel ve uçak biletinin ise satın alınmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ancak alınacak vize sadece Macaristan'ı kapsıyor ve diğer Schengen ülkelerine giriş yapılamıyor. Türk vatandaşlarının seyahat edebildiği bir diğer ülke ise ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Covid-19 aşı sertifikalarına sahip olan yolcuların, ayrıca PCR testi ibrazı veya karantina uygulamasına tabi olmadan her iki ülkeye karşılıklı giriş yapabiliyor.