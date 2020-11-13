HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pandemiden korunmak için alınıyor ama... Dikkat: Fazla D vitamini zehirliyor!

Pandemiden korunmak için alınıyor ama... Dikkat: Fazla D vitamini zehirliyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2020 10:24 | Son Güncelleme

D vitamini koronavirüs pandemisi ile birlikte daha fazla kullanılmaya başlandı. Uzun süre aşırı dozda kullanılan D vitamini ampullerinin zehirlenmeye neden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, 'Yüksek dozda D vitamini K2 vitamini aktivitesini bozarak kemik kaybına yol açabilir. Aşırı doz D vitaminine bağlı gelişen kalsiyum yüksekliği ise böbrek ve kalp hastalıklarına neden olabilir' diyerek vitamin kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Pandemiden korunmak için alınıyor ama... Dikkat: Fazla D vitamini zehirliyor!

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, bağışıklık sisteminin aynı kara, hava ve deniz kuvvetleri gibi çeşit çeşit sınıflarda hizmet eden devasa bir ordu gibi olduğunu belirterek, “Bu ordunun ciltten tutun bağırsaklara, kandan tutun dalağa kadar her doku için özelleşmiş farklı asker, tabur ve alayları vardır. Bu taburlar ve alaylar her daim tetikte bekleyip karşılaştıkları her hücreyi an be an taramadan geçirirler. Ancak vücuda bir bakteri veya virüs girdiği zaman saldırıya geçerler, savaş ilanı verip ordunun diğer taburlarını da o bölgeye çağırırlar. O bölgeye lojistik destek sağlayıp kan akımını arttırırlar. İltihaplanma dediğimiz savaş bölgesindeki bu reaksiyondur. İltihap bölgesinin şişmesi ve kızarması da o bölgedeki kanlanmanın ve lojistik desteğin bir sonucudur. Bağışıklık sisteminden beklentimiz kendi hücresine dokunmayıp, yabancı hücreye de aşırıya kaçmadan dengeli bir reaksiyon göstermesidir" dedi.

"FAZLASI DA HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Bağışıklık reaksiyonunun yetersizliği gibi aşırılığının da vücut için sorun olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. İlhan, şöyle devam etti:

"Bağışıklık sisteminin aşırıya kaçıp kendi hücresine reaksiyon başlatmasına ‘Otoimmün hastalıklar’ diyoruz. Bağışıklık sisteminin kendi vücut hücresine saldırma hali örneğin tiroide karşı olursa haşimato, cilde karşı olursa vitiligo (ala hastalığı), pankreasa karşı olursa tip 1 diyabet, ince bağırsağa karşı olursa çölyak hastalığı, ekleme karşı olursa romatoid artrit, beyine karşı olursa multiple skleroz gibi hastalıklar gelişir. D vitamini şu ana kadar otoimmün hastalıklar ve enfeksiyonlara yatkınlık açısından 2 alanda incelendi. D vitamini bağışıklık hücrelerini düzenleyerek aşırı reaksiyon vermelerini engeller. Bu yüzden otoimmün hastalıklara etkisi birçok araştırmada incelenmiştir. Multipl skleroz ile D vitamini eksikliği için net kanıtlar mevcuttur. D vitamini düzeyi 20 ng/ml altında olduğunda multipl skleroz riski 2 kat artar."

D vitamininin kontrolsüz tüketimi böbrek taşına neden olabilirD vitamininin kontrolsüz tüketimi böbrek taşına neden olabilir

"COVİD-19 RİSKİNİ DÜŞÜRDÜĞÜ KANITLANAMADI"

Doç. Dr. İlhan, pandemide koronavirüse karşı D vitamini öneminin bir kez daha görüldüğüne işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"D vitamini bağışıklık üstündeki düzenleyici etkilerinden dolayı pandemi sürecinde özel ilgi görüyor. Bazı çalışmalarda yoğun bakım hastalarında D vitamini seviyesinin daha düşük olduğu gösterildi. Bununla beraber yapılan daha geniş araştırmalarda Covid-19 riskini veya şiddetini azalttığına dair kesin bir bulgu saptanamadı. Daha büyük araştırmalar ile desteklenene kadar kanda D vitamini seviyesi maksimum 30 ng/ml olacak şekilde, günde 800-1000 IU D vitamini kullanımı mantıklı görünüyor."

“D VİTAMİNİ AMPULLERİNİ DİKKATLİ KULLANIN”

Pandemi döneminde bilinçsiz vitamin kullanımının D vitamini zehirlenmesine yol açabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. İlhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Vücutta D vitamini esas olarak deride güneşten üretildiği halde yüksek miktarda güneşe maruz kalınsa, hatta güneş yanıkları olsa bile D vitamini zehirlenmesi gelişmez. Bunun sebebi ciltte D vitamini yeterli seviyeye geldiğinde fren mekanizmalarının devreye girmesidir. D vitamini zehirlenmesi esas olarak çok uzun süre veya aşırı dozda D vitamini kullanmaya bağlı olarak gelişir. Ülkemizde D vitamini zehirlenmesinin en sık sebebi yüksek doz (300.000 IU gibi) D vitamini içeren ampullerin fazla miktarda ağız yoluyla alınmasıdır. D vitaminin fazla ve aşırı yüksek alımı kalsiyumda yükselme, idrarda aşırı kalsiyum ve kanda yüksek D vitamini düzeylerine sebep olur."

“BULANTI, HALSİZLİK, SUSUZLUĞA NEDEN OLABİLİR”

Doç. Dr. İlhan, D vitamini zehirlenmesinde önemli olanın kalsiyumun ne derece yükseldiği olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kalsiyum yüksekliği bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık, halsizlik, bilinç değişiklikleri, kaslarda zayıflık, yüksek tansiyon, sık idrara çıkma ve susamaya sebep olur. Ayrıca yüksek dozda D vitamini K2 vitamini aktivitesini bozarak kemik kaybına yol açabilir. Aşırı doz D vitaminine bağlı gelişen kalsiyum yüksekliğinin sebep olduğu en önemli sorunlardan biri ise böbrek yetmezliğidir. Kanda kalsiyum fosforla birleşerek böbrekte kristaller şeklinde böbrekte birikir. Bu şekilde gelişen böbrek yetmezliği bazı hastalarda düzelebilse de birçok hastada kalıcı böbrek hasarına ve kronik böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Kalsiyumun aşırı yükselmesinden olumsuz etkilenebilecek diğer bir organ kalptir. Kalpte düzensiz atımlar, göğüs ağrısı ve kalp damarlarında kalsiyum birikimi oluşabilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..
Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleriYolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Ünlü şarkıcıdan ayna karşısında bikinili poz!
Ünlü şarkıcıdan ayna karşısında bikinili poz!
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihin ilk diplomasıyla yakalanmışlardı! İfadeleri ortaya çıktı
Tarihin ilk diplomasıyla yakalanmışlardı! İfadeleri ortaya çıktı
SMA hastası Rümeysa Boztaş için kritik 53 gün
Sadece 53 günü kaldı! Minik Rümeysa destek bekliyor
On Numara sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 13 Kasım On Numara sonuçları sorgulama...
Büyük ikramiye için geri sayım..
Cuma mesajları 13 Kasım 2020... Sevdiklerinize en güzel ve kısa cuma mesajları! Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve resimli cuma mesajları!
Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve kısa cuma mesajları!
Balıkesir'de fuhuş operasyonu! 4 tutuklama
Fuhuş operasyonu! 4 tutuklama
Genç kızın ölümü ilçeyi yasa boğdu
Genç kızın ölümü ilçeyi yasa boğdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.