Pandeminin Almanya'ya iki yıllık maliyeti 350 milyar euro

Enstitü’ye göre Omikron varyantı umut veriyor.Son iki yılda dünyanın her yerinde toplumsal ve ekonomik yaşamı derinden etkileyen koronavirüs pandemisinin Alman ekonomisine son iki yılda 350 milyar euroya mal olduğu belirlendi.

Alman Ekonomisi Enstitüsü'nün (IW) yürüttüğü araştırmanın sonuçları Pazar günü açıklandı. Söz konusu çalışmada araştırmacılar, ekonomide yaşanan kayıpları belirleyebilmek için hesaplamalarını koronavirüs pandemisinin mevcut olmadığı varsayılan şartlar altında yaptı.

IW uzmanları, ekonomideki hasarın ana nedeninin, pandemi sürecinde tüketimde yaşanan düşüş olduğuna işaret etti. Aynı zamanda tüketicilerin daha dikkatli davranması da önemli rol oynadı. Hasarın arka planındaki bir diğer nedenin ise şirketlerin yaptıkları yatırımlarda yaşanan düşüş olduğu kaydedildi.

Ekonomistler, pandeminin başlangıcında getirilen kısıtlamaların, üretim süreçlerinde sorunlara ve hem yurt içi hem de yurt dışındaki tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığını belirtti. Bu süreçte dış ticaret de ciddi derecede düştü. 2020 yılının ikinci çeyreğinde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüş göstermişti.

Birkaç ay sonra düşen enfeksiyon sayıları kalıcı toparlanmaya yönelik umutları yeşertse de, yeni enfeksiyon dalgalarıyla birlikte bu umutlar söndü.

IW araştırmasına göre, pandeminin ikinci yılında ekonomide yaşanan kayıplarda ise tedarik zincirleri belirleyici oldu. Tedarik edilemeyen parçalar, özellikle de Alman otomobil üreticisini zora soktu. Ancak Enstitü'ye göre, bu zaman diliminde devlet harcamaları ve ihracat, Alman ekonomisini kısmen ayakta tutmayı başardı.

"Omikron varyantı umut veriyor"

Uzmanlar, 2022 yılının ilk üç ayında da Alman ekonomisinde 50 milyar euro değerinde bir kayıp olacağını öngörüyor. Ekonomistler, "toparlanmanın yıllar alacağı" görüşünde.

Çalışmalarını IW'de sürdüren ekonomist Michael Grömling, koronavirüsün "yeni Omikron varyantının umut verdiğini" söyledi. Grömling, "Eğer bu yıl içerisinde endemi evresine girersek, işler yeniden yoluna girebilir" diye konuştu. Grömling, ekonomide yaşanan kayıpların telafi edilebilmesi için gelecek yıllarda büyük bir ekonomik büyüme yaşanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AFP/BÜ,JD

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