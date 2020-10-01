Pandeminin ardından milyonlarca insanın akıl sağlığı için destek alması gerekebilir

İngiltere Sağlık Hizmetleri danışmanlığında, Centre for Mental Health tarafından yapılan analiz ve tahminlere göre koronavirüs salgınıyla birlikte İngiltere’de yaklaşık 8.5 milyon yetişkin ve 1.5 milyon çocuk akıl sağlığı desteğine ihtiyaç duyacak.

Uzmanlar, birçok insanın işini ve sevdiklerini kaybedeceği ve Covid-19’un uzun vadeli etkileriyle baş etmek zorunda kalacağı konusunda uyarıyor. Covid-19 nedeniyle sağlık anksiyetesi ve agorafobi gibi sorunların artışının da hızlanacağı öngörülüyor.

Rapora göre İngiltere’de pandeminin ardından insanların üçte ikisinde hali hazırda ruhsal sağlık sorunları baş göstermiş olacak ve diğerleri ise ilk kez yardıma ihtiyaç duyacak. Bu da travma sonrası stres bozukluğu, tükenmişlik, yüksek stres bozukluğu gibi sorunlar nedeniyle çok daha fazla insanın tedaviye ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

Rapor “Pandemiden önce ruhsal ve akıl hastalığı yaşamamış kişiler arasında orta şiddetli anksiyete için tedavi talep edenlerin 1.33 milyon kişi, depresyon için tedavi talep edenlerin 1.82 milyon olacağı tahmin ediliyor” ifadesi yer alıyor.