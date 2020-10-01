Pandeminin ardından milyonlarca insanın akıl sağlığı için destek alması gerekebilir

İngiltere Sağlık Hizmetleri danışmanlığında, Centre for Mental Health tarafından yapılan analiz ve tahminlere göre koronavirüs salgınıyla birlikte İngiltere’de yaklaşık 8.5 milyon yetişkin ve 1.5 milyon çocuk akıl sağlığı desteğine ihtiyaç duyacak.
Uzmanlar, birçok insanın işini ve sevdiklerini kaybedeceği ve Covid-19’un uzun vadeli etkileriyle baş etmek zorunda kalacağı konusunda uyarıyor. Covid-19 nedeniyle sağlık anksiyetesi ve agorafobi gibi sorunların artışının da hızlanacağı öngörülüyor.
Rapora göre İngiltere’de pandeminin ardından insanların üçte ikisinde hali hazırda ruhsal sağlık sorunları baş göstermiş olacak ve diğerleri ise ilk kez yardıma ihtiyaç duyacak. Bu da travma sonrası stres bozukluğu, tükenmişlik, yüksek stres bozukluğu gibi sorunlar nedeniyle çok daha fazla insanın tedaviye ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.
Rapor “Pandemiden önce ruhsal ve akıl hastalığı yaşamamış kişiler arasında orta şiddetli anksiyete için tedavi talep edenlerin 1.33 milyon kişi, depresyon için tedavi talep edenlerin 1.82 milyon olacağı tahmin ediliyor” ifadesi yer alıyor.
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin tahminine göre İngiltere’de 230.000’in üzerinde sağlık çalışanının da ruh sağlığı tedavisine ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.
Rapora göre sevdiklerini kaybeden on binlerce insanın da tedaviye ihtiyacı olacak ve en sık karşılaşılan ruh sağlığı sorunlarıdan biri depresyon olacak. İşsizlik seviyesindeki artış de depresyon tedavisine ihtiyaç duyan kişilerin sayısını artıracak.
Rapor ayrıca İngiltere’de 1.5 milyon çocuğun da ruhsal desteğe ihtiyaç duyacağını öngörüyor. Bu çocuklar arasında ebeveynini hastalık nedeniyle kaybedenlerin yanısıra karantinada farklı zihinsel sorunlar yaşayan çocuklar da bulunuyor.
Raporu yöneten Centre For Mental Health ekonomi uzmanı Nick O’Shea “Rakamlar çok ağır. Covid-19, her ülke için bir felakettir ve ruh sağlığı üzerindeki sonuçları da aynı derecede ağırdır. Pandemiden kaynaklanan akıl sağlığı ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğu, virüse yanıt vermedeki zorluklar kadar ağır olabilir. Dolayısıyla durum ciddiye alınmalı ve buna hazırlıklı olunmalı” dedi.
Çözülmemiş ruhsal sağlık sorunlarının kriz noktasına kadar yükselebileceği yönünde uyarıda bulunan Nick O’Shea soruna müdahele etmek için pandeminin bitişinin beklenemeyeceğini belirtti.
Centre For Mental Health’ten Sarah Hughes ise “Covid-19’un hem mental hem de fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini ve risklerini tanımladık. Her geçen gün krizdeki büyüme netlik kazanıyor. Etkili bakım desteği gerekliliğinde artış var. Hükümetler hemen aksiyon almalı” dedi.
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