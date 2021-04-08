“Pandeminin Kaynağı Yeniden Araştırılsın”

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ortak yürütülen çalışmadan, pandeminin nasıl başladığına dair hiçbir güvenilir sonuç çıkmaması üzerine, bir grup uluslararası bilimadamı ve araştırmacı Pekin’in katılımı olsun ya da olmasın daha titiz bir araştırma yapılması çağrısında bulundu.

Geçen hafta sonuçları yayınlanan ortak çalışmada, COVID-19'a neden olanSARS-CoV-2 virüsüü için en olası bulaşma yolunun yarasalar ve diğer yaban hayatı olduğu belirtilmişti. Virüsün laboratuvardan sızma olasılığının da bulunmadığı kaydedilmişti.

Avrupa, Amerika, Avustralya ve Japonya'dan 24 bilimadamı ve araştırmacı, yayınladıkları açık mektupta bu çalışmanın siyasi çıkarların gölgesinde kaldığını öne sürdü.

Açık mektuba imza atan Atlantic Council’ın kıdemli uzmanı Jamie Metzl, WHO’nun Çin’le asgari düzeyde işbirliği sağlamak amacıyla taviz verdiği görüşünde.

Mektupta, çalışmanın sonuçlarının yayınlanmamış Çin araştırmalarına dayandığı, kritik kayıtlar ve biyolojik örneklerinse "erişilemez durumda" olduğu belirtiliyor.