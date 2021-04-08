“Pandeminin Kaynağı Yeniden Araştırılsın”

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ortak yürütülen çalışmadan, pandeminin nasıl başladığına dair hiçbir güvenilir sonuç çıkmaması üzerine, bir grup uluslararası bilimadamı ve araştırmacı Pekin’in katılımı olsun ya da olmasın daha titiz bir araştırma yapılması çağrısında bulundu.
Geçen hafta sonuçları yayınlanan ortak çalışmada, COVID-19'a neden olanSARS-CoV-2 virüsüü için en olası bulaşma yolunun yarasalar ve diğer yaban hayatı olduğu belirtilmişti. Virüsün laboratuvardan sızma olasılığının da bulunmadığı kaydedilmişti.
Avrupa, Amerika, Avustralya ve Japonya'dan 24 bilimadamı ve araştırmacı, yayınladıkları açık mektupta bu çalışmanın siyasi çıkarların gölgesinde kaldığını öne sürdü.
Açık mektuba imza atan Atlantic Council’ın kıdemli uzmanı Jamie Metzl, WHO’nun Çin’le asgari düzeyde işbirliği sağlamak amacıyla taviz verdiği görüşünde.
Mektupta, çalışmanın sonuçlarının yayınlanmamış Çin araştırmalarına dayandığı, kritik kayıtlar ve biyolojik örneklerinse "erişilemez durumda" olduğu belirtiliyor.
Çin'in kıdemli COVID-19 uzmanı Liang Wannian, WHO Başkanı Tedros Adhanon Ghebreyesus'un, Çin'in verileri sakladığı iddialarını reddetmişti. Liang ayrıca, Çin'de başka ortak soruşturmalar yürütülmesine de karşı.
Metzl, dünyanın Çin'in müdahalesi olmadan, "B Planı’na dönmesi" ve daha fazla soruşturma yürütmesi gerekebileceğini söyledi.
Çin, SARS-CoV-2'nin COVID-19'un ilk teşhis edildiği şehir olan Wuhan'daki bir araştırma laboratuvarından sızdırıldığı iddialarını reddediyor.
Çin-WHO ortak çalışması, laboratuvar sızıntısı teorisinin "mümkün olmadığını" ve herhangi bir laboratuvarın SARS-CoV-2 ile ilgili virüsleri sakladığına dair "kayıt bulunmadığını” ortaya koydu. Tedros, "daha sağlam sonuçlara ulaşmak" için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.
Ancak Metzl, Çin'in laboratuvar sızıntısı hipotezinin çürütülmesine izin verecek bilgileri ifşa etmesi gerektiğini söyledi.
Metzel, "Çin'de hangi virüslerin tutulduğuna dair veri tabanları var. Yapılan işin laboratuvar kayıtları var" dedi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, mektubun amacının açık olduğunu ve Çin’in değil, ABD gibi ülkelerin COVID-19'un kökenlerine yönelik soruşturmayı siyasallaştırmaktan dolayı suçlu olduklarını söyledi.
Sözcü, "Çin'in WHO ile işbirliğine zarar verme ve bozma, Çin’in itibarını zedeleme ve bilim adamlarının bağımsızlığına ve bilimsel sonuçlarına alenen meydan okuma konusunda ısrar ediyorlar" dedi.