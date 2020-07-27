Pandeminin Merkezi Latin Amerika’da Milyarder Sayısı da Artıyor

Yoksulluğa karşı çalışmalarıyla tanınan uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam’a göre, pandemi sürecinde Latin Amerika’da yoksulluk ve işsizlik artarken aynı zamanda milyarderlerin kazancı ve sayısı da artıyor.

Merkezi İngiltere'de bulunan kuruluşun bugün yayımladığı raporda Mart-Haziran arasında Latin Amerika’daki 73 milyarderin, servetlerini 48,2 milyar dolar arttırdığı belirtildi. Araştırmada Brezilyalı 42 milyarderin son 4 ayda servetlerini 34 milyar dolar arttırarak 157,1 milyar dolara çıkardığı ve Şili’nin en zengin 7 milyarderinin varlıklarını %27 arttırdığı gibi bilgiler yer alıyor.

Pandemide her iki haftada yeni bir milyarder

Raporda dikkat çeken bir ayrıntı da Latin Amerika’nın genelinde Mart ayının ikinci yarısından itibaren karantina uygulanmasına rağmen bölgede pandemi sürecinde her iki haftada bir yeni bir milyarderin doğmuş olması.

Son dört ayda kozmetikten bankacılığa ve gıdadan e-ticarete kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Brezilya ve Peru’dan üçer, Arjantin ve Şili’den birer şirket milyarderler kervanına katıldı.