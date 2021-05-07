Pandeminin yükü kadınların omuzlarına bindi

Yapılan araştırmalar, ev işi ve çocuk bakımının yükünü yine kadınların taşıdığını gösteriyor.Yemek, temizlik, bulaşık, ütü, çocuk bakımı… Mesai saatleri dışında tüm bu işleri halletmek zorunda kalan çalışan kadınların yükü pandemiyle birlikte daha da arttı. Kapanma döneminde evden çalışma uygulaması işe gitmek için yolda geçirilen zamandan tasarruf sağlasa da evde yenen öğün sayısının artması mutfakta geçirilen mesaiyi ve organizasyon yükünü de beraberinde getirdi. Evden öğrenim gören çocukların okul ödevlerine yardımcı olmak ve bir yandan işine konsantre olabilmenin zorluğu da cabası. Alman Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre pandemi şartlarında erkeklerin üstlendiği işler de artmasına rağmen asıl yük kadınların omuzuna bindi. Ankete katılan kadınların yüzde 69'u genel ev işlerini kendisinin üstlendiğini belirtirken bu oran erkeklerde yüzde 11'de kaldı. Çocuk bakımı ve ev ödevlerine yardım konusunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Kadınların yüzde 51'i, erkeklerin ise sadece yüzde 15'i bu işleri üstlendiğini belirtti.

Erkekler dağılımı adil buluyor Araştırmanın ilginç bir sonucu ise erkeklerin, bu işlerin çoğunu kadınların üstlendiğini bilmesine rağmen yüzde 66'sının çocuk bakımı ve ev işinde iş bölümünün adil paylaştırıldığını düşünüyor olması. Kadınların yanıtları ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Kadınların üçte ikisi market alışverişini kendisinin yaptığını belirtiyor. Yemek pişirme konusunda ara daha da açılıyor. Kadınların yüzde 62'si, erkeklerin ise sadece yüzde 14'ü yemek hazırlama işini üstlendiğini kaydediyor. Ankete katılan kadınların yüzde 43'ü aile ile iş hayatını bir arada yürütmenin pandemi öncesine göre zorlaştığını belirtirken neredeyse yarısı pandemi koşullarında fiziksel, psikolojik ve duygusal açıdan sınıra dayandığını söylüyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 30. "Zaten var olan eşitsizlikler daha görünür hale geldi" Peki pandemi cinsiyet eşitliği yönündeki kazanımlara darbe indirip eski rollere geri dönüşe mi yol açıyor? Magdeburg Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Heike Ohlbrecht, pandemi öncesinde de ailelerde ağırlıklı olarak klasik rol dağılımının geçerli olduğuna işaret ederek "Belki de korona krizi, zaten var olan eşitsizlikleri daha görünür hale getirdi" diyor.