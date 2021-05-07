HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pandeminin yükü kadınların omuzlarına bindi

Pandeminin yükü kadınların omuzlarına bindi

07.05.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi ve kapanma koşulları, kadın-erkek eşitliği, adil rol dağılımı gibi kavramların lafta kaldığını ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmalar, ev işi ve çocuk bakımının yükünü yine kadınların taşıdığını gösteriyor.Yemek, temizlik, bulaşık, ütü, çocuk bakımı… Mesai saatleri dışında tüm bu işleri halletmek zorunda kalan çalışan kadınların yükü pandemiyle birlikte daha da arttı. Kapanma döneminde evden çalışma uygulaması işe gitmek için yolda geçirilen zamandan tasarruf sağlasa da evde yenen öğün sayısının artması mutfakta geçirilen mesaiyi ve organizasyon yükünü de beraberinde getirdi. Evden öğrenim gören çocukların okul ödevlerine yardımcı olmak ve bir yandan işine konsantre olabilmenin zorluğu da cabası.

Alman Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre pandemi şartlarında erkeklerin üstlendiği işler de artmasına rağmen asıl yük kadınların omuzuna bindi. Ankete katılan kadınların yüzde 69'u genel ev işlerini kendisinin üstlendiğini belirtirken bu oran erkeklerde yüzde 11'de kaldı. Çocuk bakımı ve ev ödevlerine yardım konusunda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Kadınların yüzde 51'i, erkeklerin ise sadece yüzde 15'i bu işleri üstlendiğini belirtti.

Erkekler dağılımı adil buluyor

Araştırmanın ilginç bir sonucu ise erkeklerin, bu işlerin çoğunu kadınların üstlendiğini bilmesine rağmen yüzde 66'sının çocuk bakımı ve ev işinde iş bölümünün adil paylaştırıldığını düşünüyor olması. Kadınların yanıtları ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Kadınların üçte ikisi market alışverişini kendisinin yaptığını belirtiyor. Yemek pişirme konusunda ara daha da açılıyor. Kadınların yüzde 62'si, erkeklerin ise sadece yüzde 14'ü yemek hazırlama işini üstlendiğini kaydediyor.

Ankete katılan kadınların yüzde 43'ü aile ile iş hayatını bir arada yürütmenin pandemi öncesine göre zorlaştığını belirtirken neredeyse yarısı pandemi koşullarında fiziksel, psikolojik ve duygusal açıdan sınıra dayandığını söylüyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 30.

"Zaten var olan eşitsizlikler daha görünür hale geldi"

Peki pandemi cinsiyet eşitliği yönündeki kazanımlara darbe indirip eski rollere geri dönüşe mi yol açıyor? Magdeburg Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Heike Ohlbrecht, pandemi öncesinde de ailelerde ağırlıklı olarak klasik rol dağılımının geçerli olduğuna işaret ederek "Belki de korona krizi, zaten var olan eşitsizlikleri daha görünür hale getirdi" diyor.

Bertelsmann Vakfı'ndan Barbara von Würzen de ankete katılan kadınların yarısının, yükün pandemi öncesinde de eşit dağılmadığı görüşünde olduğuna işaret ediyor. Çocuk yuvalarının kapanması ve okulların uzaktan eğitime geçmesiyle önemli bir desteği kaybeden kadınlar için işin başa düştüğünü belirten von Würzen, "Dolayısıyla pandemi geleneksel rollere geri dönüşe yol açmaktan ziyade, Almanya'da kadın ve erkek arasında geleneksel rol dağılımının aslında neredeyse hiç değişmemiş olduğunu gün yüzüne çıkarıyor" diye konuşuyor.

Sosyolog Ohlbrecht de geleneksel rollerin Alman toplumunda oldukça yaygın olduğunu belirterek "Kadın da erkek de evden çalıştığında yemeği pişiren genelde kadın oluyor" diyor. Prof. Ohlbrecht kadınların genelde erkeğe göre daha düşük ücretli işlerde çalıştığına da işaret ediyor ve gerekli durumlarda çalışma saatini düşürmenin yine kadına düştüğünü belirtiyor. Yani işin ekonomik zararını da kadın görüyor.

DW,dpa/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Kız isteme kavgasında kan aktıKız isteme kavgasında kan aktı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.