Pandemiye kafa tuttu, 5 yeni şube açıp 120 kişiye istihdam sağladı

Diyarbakır’da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri pandemi sürecine kafa tutarak bu süreçte 5 yeni şube açıp, 120 kişiye istihdam sağladı.

Diyarbakır ve İstanbul’da 20 şube, 3 fabrika, 600’den fazla çalışanıyla 37 yıllık tecrübe ve kazandırdıkları tatlarla dünyaya açılmayı hedefleyen Hacıbaba Pastaneleri pandemi süresince 5 şube daha açtı. Fas, Sudi Arabistan, Dubai tarafından franchise için başvurduklarını pandemi döneminin bitmesiyle süreci değerlendireceklerini aktaran Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Almanya ve Amerika’da da şubeler açarak dolarları Türk ekonomisine kazandıracaklarını kaydetti. Elaldı, "Hacıbaba Pastaneleri olarak Diyarbakır’da 36 yıllık serüvenimiz var. Son 5 yıldır Türkiye genelinde açıldık, İstanbul’da pandemiye inat 2 Diyarbakır’da ise 3 şube daha açtık. Bu pandemi döneminde istihdam ve katma değere katkımız olsun diye, biz de kendimize göre elimizi taşın altına koyduk. Açtığımız 5 şube ile beraber 120 artı istihdamımız oldu. Pandemi bittiği zaman oturma salonlarımızda açılırsa bu sayı 250’ye çıkabilir. Pandeminin en kısa zamanda bitmesini temenni ediyoruz" dedi.