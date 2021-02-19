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Pandemiye kafa tuttu, 5 yeni şube açıp 120 kişiye istihdam sağladı

19.02.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri pandemi sürecine kafa tutarak bu süreçte 5 yeni şube açıp, 120 kişiye istihdam sağladı.Diyarbakır ve İstanbul’da 20 şube, 3 fabrika, 600’den fazla çalışanıyla 37 yıllık tecrübe ve kazandırdıkları tatlarla dünyaya açılmayı hedefleyen Hacıbaba Pastaneleri pandemi süresince 5 şube daha açtı.

Diyarbakır’da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri pandemi sürecine kafa tutarak bu süreçte 5 yeni şube açıp, 120 kişiye istihdam sağladı.
Diyarbakır ve İstanbul’da 20 şube, 3 fabrika, 600’den fazla çalışanıyla 37 yıllık tecrübe ve kazandırdıkları tatlarla dünyaya açılmayı hedefleyen Hacıbaba Pastaneleri pandemi süresince 5 şube daha açtı. Fas, Sudi Arabistan, Dubai tarafından franchise için başvurduklarını pandemi döneminin bitmesiyle süreci değerlendireceklerini aktaran Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Almanya ve Amerika’da da şubeler açarak dolarları Türk ekonomisine kazandıracaklarını kaydetti. Elaldı, "Hacıbaba Pastaneleri olarak Diyarbakır’da 36 yıllık serüvenimiz var. Son 5 yıldır Türkiye genelinde açıldık, İstanbul’da pandemiye inat 2 Diyarbakır’da ise 3 şube daha açtık. Bu pandemi döneminde istihdam ve katma değere katkımız olsun diye, biz de kendimize göre elimizi taşın altına koyduk. Açtığımız 5 şube ile beraber 120 artı istihdamımız oldu. Pandemi bittiği zaman oturma salonlarımızda açılırsa bu sayı 250’ye çıkabilir. Pandeminin en kısa zamanda bitmesini temenni ediyoruz" dedi.

"Plastiksiz, doğa dostu ürünlere dönme kararı aldık"
Elaldı, plastiğin çevreye verdiği zarar nedeni ile doğa dostu ürünlere dönme kararı aldıklarını söyledi. Elaldı, "Çok yakın bir zamanda bütün ürünlerimiz doğa dostu olarak kullanılacak. Dekorlarda kullandığımız bütün ürünleri yerel esnaftan ve yerel ürünlerden temin ettik. Şube girişlerimizde bazalt taşları kullanıldı, yurt dışından gelen mermerler değil de yerli Karacadağ taşlarımızdan getirip dekorlarımızda kullandık. Fas, Sudi Arabistan ve Dubai’ye franchise başvurularında bulunduk. Pandemi biterse dünyaya açılacağız. Öncelikle Almanya’dan başlayacağız, Amerika’ya da gideriz, oradan dolarları buraya getiririz. Toplamda 20 şubemiz, 3 fabrikamız var, 600’ün üzerinde personelimiz ile yaz aylarında pandeminin kalkmasıyla bu sayı 900’leri bulacak inşallah" diye konuştu.

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