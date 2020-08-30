Pandemiye Karşı Cam Fanuslu Önlem

İstanbul’da bir restoran, Corona virüsü salgınından çekinen insanlara, polikarbondan yapılan kubbe şeklinde oluşturdukları özel alanlarda hizmet veriyor.

Konuyla ilgili VOA Türkçe’ye konuşan restoranın işletmecisi Cavit Aysay, pandemi sürecinde insanların dışarı çıkmaya çekinmesi ve özellikle yemek yenecek ortamlarda bulunmak istememelerinden ötürü böyle bir proje oluşturduklarını söyledi.

Aysay, “Sosyalleşmeye alışmış olan insanlarımızın ki ben de bunun içindeyim, evde kalması ve dışarıya çıkmaya çekinmesi ailevi ilişkilerimizi etkiledi. Moralimizi aşağı seviyelerde tuttu. Bu sebeple biz de izole bir ortamda rahat edebileceğimiz bir mekan yaratmaya karar verdik” dedi.

İki terastan oluşan restoranda müşterilerini ağırlamak için polikarbon bazlı kubbeleri yaptırdıklarını dile getiren Aysay, aldıkları önlemleri ise şöyle sıraladı:

“Her rezervasyon arası 12-14 dakika boyunca ozon jeneratörümüzle içeriyi sterilize ediyoruz. Paylaşımlı oturmaya izin vermiyoruz çünkü amaca aykırı. Ya aynı aileden olacaksınız ya da tanıdığınız arkadaş grubu olacak şekilde rezervasyon alıyoruz.”