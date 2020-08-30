HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pandemiye Karşı Cam Fanuslu Önlem

Pandemiye Karşı Cam Fanuslu Önlem

30.08.2020 20:12 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir restoran, Corona virüsü salgınından çekinen insanlara, polikarbondan yapılan kubbe şeklinde oluşturdukları özel alanlarda hizmet veriyor

İstanbul’da bir restoran, Corona virüsü salgınından çekinen insanlara, polikarbondan yapılan kubbe şeklinde oluşturdukları özel alanlarda hizmet veriyor.

Konuyla ilgili VOA Türkçe’ye konuşan restoranın işletmecisi Cavit Aysay, pandemi sürecinde insanların dışarı çıkmaya çekinmesi ve özellikle yemek yenecek ortamlarda bulunmak istememelerinden ötürü böyle bir proje oluşturduklarını söyledi.

Aysay, “Sosyalleşmeye alışmış olan insanlarımızın ki ben de bunun içindeyim, evde kalması ve dışarıya çıkmaya çekinmesi ailevi ilişkilerimizi etkiledi. Moralimizi aşağı seviyelerde tuttu. Bu sebeple biz de izole bir ortamda rahat edebileceğimiz bir mekan yaratmaya karar verdik” dedi.

İki terastan oluşan restoranda müşterilerini ağırlamak için polikarbon bazlı kubbeleri yaptırdıklarını dile getiren Aysay, aldıkları önlemleri ise şöyle sıraladı:

“Her rezervasyon arası 12-14 dakika boyunca ozon jeneratörümüzle içeriyi sterilize ediyoruz. Paylaşımlı oturmaya izin vermiyoruz çünkü amaca aykırı. Ya aynı aileden olacaksınız ya da tanıdığınız arkadaş grubu olacak şekilde rezervasyon alıyoruz.”

Her izole alanda garsonların çağırılabilmesi için düğmeler olduğunu kaydeden Aysay, “Garson çağırılmadığı sürece içeriye girmiyor. Böylelikle maksimum şekilde müşterilerimizi restoran ortamında izole etmeye çalışıyoruz” dedi.

Restorana gelen müşterilerden Tansu Vardarcılar, “Sosyal mesafe bu hastalık sürecinde çok önemli. Biz de sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Özellikle bu restoranı sosyal mesafe kurallarına uyulduğu için tercih ettik. İzoleyiz ve burada başka hiç kimseyle bir temasımız yok” diye konuştu.

Kendisini bu restoranda güvende hissettiğini ifade eden bir başka müşteri Onur Sonkaynar, “Burada olmak bizi rahatlatıyor çünkü garsonlarla bile aramızda mesafe var. Sadece ikimize ait olan özel bir organizasyonun içindeyiz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyorduDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldüDiyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
PMYO başvuru kılavuzu yayınlanıyor mu? PMYO başvuru kılavuzu yayınlanıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
'Çıplaklar kampı' paylaşımına isyan ettiler
'Çıplaklar kampı' paylaşımına isyan ettiler
İBB'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçları açıklandı
İBB'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçları açıklandı
Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak
Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
İki şehirde çok sayıda kişiyi dolandıran kadın yakalandı
İki şehirde çok sayıda kişiyi dolandıran kadın yakalandı
İlginizi Çekebilir
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Diğer Haberler
Ankara'daki orman yangını! Kontrol altına alınamadı
Ankara'daki orman yangını! Kontrol altına alınamadı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '30 Ağustos Zafer Bayramı' konseri
'30 Ağustos Zafer Bayramı' konseri
Üsküdar'da tehlikeli düğün konvoyu oluşturan 4 sürücüye ceza yağdı
Üsküdar'da tehlikeli düğün konvoyu oluşturan 4 sürücüye ceza yağdı
Muğla'da korkutan yangın! Evi ile birlikte 40 bin lirası da yandı
Muğla'da korkutan yangın! Evi ile birlikte 40 bin lirası da yandı
Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce ve Yarkadaş'tan tepki
Anıtkabir'de 'Erdoğan' sloganlarına İnce ve Yarkadaş'tan tepki
Muğla'da Rus turist cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı
Tatil beldesinde skandal olay! Rus turist tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.