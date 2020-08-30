Pandemiye Karşı Cam Fanuslu Önlem

İstanbul’da bir restoran, Corona virüsü salgınından çekinen insanlara, polikarbondan yapılan kubbe şeklinde oluşturdukları özel alanlarda hizmet veriyor.
Konuyla ilgili VOA Türkçe’ye konuşan restoranın işletmecisi Cavit Aysay, pandemi sürecinde insanların dışarı çıkmaya çekinmesi ve özellikle yemek yenecek ortamlarda bulunmak istememelerinden ötürü böyle bir proje oluşturduklarını söyledi.
Aysay, “Sosyalleşmeye alışmış olan insanlarımızın ki ben de bunun içindeyim, evde kalması ve dışarıya çıkmaya çekinmesi ailevi ilişkilerimizi etkiledi. Moralimizi aşağı seviyelerde tuttu. Bu sebeple biz de izole bir ortamda rahat edebileceğimiz bir mekan yaratmaya karar verdik” dedi.
İki terastan oluşan restoranda müşterilerini ağırlamak için polikarbon bazlı kubbeleri yaptırdıklarını dile getiren Aysay, aldıkları önlemleri ise şöyle sıraladı:
“Her rezervasyon arası 12-14 dakika boyunca ozon jeneratörümüzle içeriyi sterilize ediyoruz. Paylaşımlı oturmaya izin vermiyoruz çünkü amaca aykırı. Ya aynı aileden olacaksınız ya da tanıdığınız arkadaş grubu olacak şekilde rezervasyon alıyoruz.”
Her izole alanda garsonların çağırılabilmesi için düğmeler olduğunu kaydeden Aysay, “Garson çağırılmadığı sürece içeriye girmiyor. Böylelikle maksimum şekilde müşterilerimizi restoran ortamında izole etmeye çalışıyoruz” dedi.
Restorana gelen müşterilerden Tansu Vardarcılar, “Sosyal mesafe bu hastalık sürecinde çok önemli. Biz de sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Özellikle bu restoranı sosyal mesafe kurallarına uyulduğu için tercih ettik. İzoleyiz ve burada başka hiç kimseyle bir temasımız yok” diye konuştu.
Kendisini bu restoranda güvende hissettiğini ifade eden bir başka müşteri Onur Sonkaynar, “Burada olmak bizi rahatlatıyor çünkü garsonlarla bile aramızda mesafe var. Sadece ikimize ait olan özel bir organizasyonun içindeyiz” şeklinde konuştu.