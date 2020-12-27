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  4. Pandemiyi fırsat bilerek cezaevinden izin alan kapkaççı boş durmadı

Pandemiyi fırsat bilerek cezaevinden izin alan kapkaççı boş durmadı

27.12.2020 14:47 | Son Güncelleme:
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Bursa’da ATM’den para çeken kadının elindeki bin 250 lira parayı kapkaç yöntemiyle çalarak kayıplara karışan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Bursa’da ATM’den para çeken kadının elindeki bin 250 lira parayı kapkaç yöntemiyle çalarak kayıplara karışan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Zanlının pandemi sebebiyle cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B. (51) para çekmek üzere ATM’ye geldi. Bu sırada Z.B.’yi gözüne kestiren şüpheli R.A., Z.B.’nin para çektiği anda yanına gelerek elinde bulunan bin 250 lira parayı kapkaç yöntemiyle çalarak beyaz bir kamyonete binip kaçmaya başladı. Panikleyen Z.B, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin R.A. olduğunu ve kapkaç ile uyuşturucu ticareti suçlarından bulunduğu cezaevinden pandemi nedeniyle izinli olarak çıktığını belirledi. 80 saatlik güvenlik kamerası kaydı izleyen polis ekipleri, R.A.’nın saklandığı adresi belirledi. R.A., saklandığı adrese düzenlenen baskınla yakalandı. İfadesi alınan R.A., adliyeye sevk edildi.

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