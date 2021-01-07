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  4. Pandemiyi hiçe sayıp kumar oynayanlara 107 bin 650 TL ceza

Pandemiyi hiçe sayıp kumar oynayanlara 107 bin 650 TL ceza

07.01.2021 20:24 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 30 şahsa, 107 bin 650 lira para cezası uygulandı.Fatsa ilçesinde farklı noktalarda kumar oynadığına dair ihbar alan Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Ocak tarihlerinde 3 ayrı adreste "kumar oynamak ve oynanmasına imkan sağlamak" suçuna yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 30 şahsa, 107 bin 650 lira para cezası uygulandı.
Fatsa ilçesinde farklı noktalarda kumar oynadığına dair ihbar alan Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Ocak tarihlerinde 3 ayrı adreste "kumar oynamak ve oynanmasına imkan sağlamak" suçuna yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 30 şahsa toplam 107 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.
Ekiplerin, bu hususlarda çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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