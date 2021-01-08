HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pandemiyi hiçe sayıp kumar oynayanlara 120 bin 900 lira ceza

Pandemiyi hiçe sayıp kumar oynayanlara 120 bin 900 lira ceza

08.01.2021 20:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pandemiyi hiçe sayıp kumar oynayanlara 120 bin 900 lira ceza

Ordu’da, pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 39 kişiye 120 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Ordu’da, pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 39 kişiye 120 bin 900 lira para cezası uygulandı. Vali Sonel "Hayretler içerisindeyiz" dedi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ederken, polis ve jandarma ekiplerinin de denetimleri de sürüyor. Bu kapsamda Ordu’da polis ekiplerinin yaptıkları operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 39 kişi hakkında 120 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Vali Sonel: "Hayretler içerisindeyiz"
Durumu sosyal medya hesabından duyuran Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Bir İlçemizde emniyet sorumluluk bölgemizde maalesef 39 kişiye kumar oynadıklarından ve Kovid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 120 bin 900 TL para cezası verdik. Hayretler içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haberSon dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber
02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2? 02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?

En Çok Okunan Haberler

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Çavuşoğlu'ndan yeni ABD yönetimine: Farklılıklarımızı çözmenin yolunu bulmak acil bir gerekliliktir

Çavuşoğlu'ndan Biden'a: Farklılıklarımızı çözmenin yolunu bulmak acil bir gerekliliktir

Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'DHKP-C militanı' yanıtı

Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'DHKP-C militanı' yanıtı

8 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

PKK'ya bir ağır darbe daha

PKK'ya bir ağır darbe daha

Bakan Soylu'dan PKK'daki terörist sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama

Bakan Soylu'dan 'sürpriz' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.