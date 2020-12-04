Pandemiyle ayrılan çiftler: 'Koronavirüs yüzünden boşandık'

Dünyanın dört bir yanında çiftler koronavirüs pandemisiyle beraber ayrılmanın eşiğine geldi. Kimi çiftler pandeminin yarattığı stresi hedef gösterirken, kimi çiftler ise bu dönemde eski sorunların gün yüzüne çıktığını söylüyor.

Bu yüzden de Güney Amerika'dan Batı Afrika'ya çok sayıda çiftin boşandığı görülüyor.

Nijerya'dan telefonla konuşan Reni, sessizce pandemi sırasında eşinin bir kız arkadaşı olduğunu keşfettiğini söylüyor.

Yan odada ailesinin sohbet ettiği duyulurken Reni, "Bu konuda onunla yüzleştim. Onun tüm dediği ise, 'Telefonuma nasıl girdin?' oldu. Bu büyük bir darbeydi. Sanırım boşanmak istiyor. Şu an sizinle konuştuğumu bilmediği için yüzümü gösteremiyorum" diyor.

Evlerine hapsolan çok sayıda çift, ilişkileri üzerinde bir baskı olduğunu hissediyor.

Çocuk bakımı, ev işleri ve iş arasında, sağlık, mali durum ve dünyanın durumuyla ilgili endişelenen çiftler, kapalı kapılar ardında kendi krizlerini yaşayabiliyor.

Reni gibi çok sayıda kişi ise pandemiyle beraber eve kapanınca, eşine dair yeni sırları da keşfetti.