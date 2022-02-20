Pandemiyle Mücadele İçin Acil Durumu Uzatma Kararı

Başkan Joe Biden, 2020 yılının Mart ayında COVID-19 pandemisi nedeniyle ilan edilen ve 1 Mart’ta süresi dolacak olan ulusal acil durumun kamu sağlığına yönelik riskin sürmesi nedeniyle uzatılacağını açıkladı.

Biden, 900 bin Amerikalı’nın COVID-19 yüzünden hayatını kaybetmesinin pandemiyle federal hükümetin tüm kapasitesiyle mücadele edilmesini gerektirdiğini söyledi.

Eski Başkan Donald Trump döneminde ilan edilen acil durum ile 50 milyar dolarlık federal kaynak COVID-19 ile mücadelede kullanılmak üzere açılmıştı.

Biden Cuma günü Temsilciler Meclisi ve Senato liderlerine gönderdiği mektupta acil durumun devam ettirilmesi ihtiyacının sürdüğünü söyledi.

Biden'ın acil durumu uzatma kararı, bir dizi eyaletin yöneticilerinin Corona virüsünün Omicron dalgası hafiflerken kısıtlamaları kaldırılmaya başladıkları sırada geldi.

New York ve Massachusetts’in valileri geçen hafta bir dizi maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamıştı. Bunu New Jersey, California, Connecticut, Delaware ve Oregon eyaletleri tarafından alınan benzer kararlar izlemişti.

ABD sağlık yetkilileri bu hafta yaptıkları açıklamada Omicron’dan kaynaklanan vaka sayıları azalırken pandeminin yeni dönemi için hazırlanacaklarını bildirmiş, Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) maske kılavuzu da dair COVID-19 önlemlerini içeren bir dizi kılavuzunu güncelleyeceğini belirtmişti.

CDC günlük vaka sayılarının yedi günlük ortalamasının geçen haftaya göre yüzde 40 düştüğünü, günlük hastaneye yatma oranının yüzde 28 ve ortalama günlük ölümlerin yüzde 9 azaldığını kaydetmişti.

