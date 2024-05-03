HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pandemiyle sınırlarını dış dünyaya kapatmışlardı! O tarihten sonra bir ilk

Pandemiyle sınırlarını dış dünyaya kapatmışlardı! O tarihten sonra bir ilk

03.05.2024 14:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının ardından 80'den fazla Çinli öğrencinin ilk kez ülkeye girişine izin verdi. Ülke, salgının başlamasıyla sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı.

Pandemiyle sınırlarını dış dünyaya kapatmışlardı! O tarihten sonra bir ilk

Kuzey Kore, Kovid-19 salgını sonrası ilk kez yurt dışından öğrenci kabulüne başladı! Yonhap'ın haberine göre, salgının başlaması sonrası sınırlarını dış dünyaya kapatan Kuzey Kore, ilk defa yurt dışından öğrenci kabulüne başladığı belirtildi.

Pyongyang'daki Çin Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda 41 öğrencinin Kuzey Kore'ye ulaştığı bildirildi.

45 ÇİNLİ ÖĞRENCİ GİRİŞ YAPTI

Çin ile Kuzey Kore arasındaki öğrenci değişim programlarının yeniden başladığı ifade edilen paylaşımda, 45 Çinli öğrencinin kısa süre önce Kuzey'e giriş yaptığı belirtildi.

thumbs_b_c_d3879ce187ea49a987ff409bea1d7b10

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmış ancak Temmuz 2023'te Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetlerle ağustosta yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vererek 2020'nin başlarında uygulamaya koyduğu sınır kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bir barakadan Külliye'ye uzanan yol: Aksaraylı ayakkabı tamircisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek!Küçük bir barakadan Külliye'ye uzanan yol: Aksaraylı ayakkabı tamircisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek!
Son dakika | Erdoğan'dan merakla beklenen Özgür Özel açıklaması geldi! "İlk fırsatta" diyerek vurguladı: Bu adımı atacağızSon dakika | Erdoğan'dan merakla beklenen Özgür Özel açıklaması geldi! "İlk fırsatta" diyerek vurguladı: Bu adımı atacağız
Arabasına bindi, kontağı çevirdiği anda... Otomobil alev topuna döndüArabasına bindi, kontağı çevirdiği anda... Otomobil alev topuna döndü
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore öğrenci
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Sadece 2023 tane üretildi; birini Özgür Özel, Erdoğan'a hediye etti

Sadece 2023 tane üretildi; birini Özgür Özel, Erdoğan'a hediye etti

Eski başkan, AK Partili esnafın sorusuna ateş püskürdü

Eski başkan, AK Partili esnafın sorusuna ateş püskürdü

300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.