Pandispanya tarifi: En kolay pürüzsüz yumuşacık pasta keki nasıl yapılır?

Pastanın en önemli parçası olan pandispanyadır. Sadesi, kakaolu, rulo, baton ve birçok çeşidi vardır pandispanyanın. Yüzeyi pürüzsüz ve yumuşak olması gereken pandispanyayı sizler de evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Doğum günleri, yıldönümleri gibi özel günler için güzel bir pasta yapmak istiyorsanız ilk olarak kıvamında bir pasta keki hazırlamanız gerekir. Peki pandispanya nasıl yapılır? Pandispanya tarifinin püf noktaları nelerdir? PANDİSPANYA TARİFİ İyi bir yaş pasta yapmanın yolu kıvamından bir pandispanyadan geçer. Yumuşak olmalı ve üst pürüzsüz olmalı. Pandispanya yapmak için en önemli kriter, malzemenin sırasını karıştırmamak ve malzemeleri söylenilen oranlarda kullanmak. Pandispanya yapımında temel malzemeler ise un, şeker, yumurta ve vanilyadır. Farklı bir renk istenilirse kakao da eklenebilir. Gerekli malzemeler 4 yumurta 1 su bardağı toz şeker Yarım çay bardağı ılık su 1 paket kabartma tozu 1 paket şekerli vanilin 1 su bardağı tepeleme + 2 çorba kaşığı un 1 tutam tuz PANDİSPANYA NASIL YAPILIR?

Pandispanya yapımına yumurtaların sarısı ile beyazlarını ayırmakla başlıyoruz. Daha sonra sarılarını şekerle karıştırıyoruz. Bu karıştırmaya şekerin rengi açılana kadar mikser aracılığıyla devam edelim. Daha sonra ılık suyu ekleyerek çırpmaya devam edelim. Sonrasında kabartma tozu, vanilya ve un eklenerek bu sefer spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyoruz. Bu karıştırma işlemi ise içten dışa doğru olacak şekilde ve karışım homojen hale gelene kadar devam etmeli. Diğer yandan yumurtalarını aklarını çırpıyoruz. İyice beyaz hale geldiği zaman ana karışıma ekliyoruz. Yine içten dışa doğru iyice karıştıralım. Sonrasında bu karışımı kalıba döküyoruz. Kalıpla birlikte 180 derecede fırına atıp 50-55 dakika pişiriyoruz. PANDİSPANYA İÇİN PÜF NOKTALAR Pandispanya yapımından ilk dikkat edilmesi gereken nokta yumurtanın oda sıcaklığında olmasıdır. Bu yüzden dolabınızda ise geceden dışarıda bırakmanız gerekir. Ve yumurtaların sarısı ile beyazının ayrı olarak çırpılması da yine önemli bir noktadır.

Un, kabartma tozu ve vanilya elenerek eklendiği zaman hamurun topaklanmasının önüne geçmiş oluruz. Pandispanya yaparken sürekli fırını açık bakmak kekin sönmesine neden olabilir. Özellikle ilk 20 dakika hiç açılmamalı. Pandispanyanın yumuşak olması isterseniz fırının bir köşesine bir kap içinde su koymanız gerekir. Kekin un miktarı tam olmalı. Az veya çok olması halinde istenilen kıvam elde edilemez. Pandispanyanın çökmemesi için ve sert olmaması un miktarının az veya çok olmasına bağlıdır. Pandispanyanın çökmesini önlemek için almanız gereken bir önlem ise fırından çıkarıp soğuk bir yere bırakmamak. Bu yüzden fırın kapağını açık bırakarak ılımasını beklemek gerekir. PANDİSPANYA KAÇ KALORİ? Un ve şeker gibi malzemeler ile hazırlanan ve karbonhidrat oranı yüksek olan pandispanyanın bir porsiyonu 207 kcal’dir. KAKAOLU PANDİSPANYA TARİFİ Hazırlamak istediğimiz pastanın kekinin farklı olmasını isterseniz kakaolu pandispanya yapabilirsiniz. İşte gereken malzemeler; 150 gram un 1 paket kabartma tozu 1 yemek kaşığı kakao

5 yumurta 125 gram toz şeker 1 yemek kaşığı sıvı yağ 1 paket vanilin YAPILIŞI İlk olarak yapmamız gereken, toz malzemeleri elemek olmalı. Bu yüzden un, kabartma tozu, vanilin ve kakaoyu karıştırarak eleyin. Daha sonra yumurtaları kırarak toz şekeri ekledikten sonra 5 dakika boyunca mikser ile çırpın. Çırpma işlemine yumurtalar beyaz rengi alana kadar devam edin. Sonrasında elediğimiz kabartma tozu, vanilya, kakao ve un karışımını 3 parça halinde ilave edin ve karıştırın. Hazırlanan hamuru kalıba dökerek 170 derecede 30-35 dakika kadar pişirin. Kalıba yağlı kağıt sermeniz çıkarırken kolaylık sağlayacaktır. Kakaolu pandispanyayı ılımaya bırakın. Soğuduktan sonra yapmayı düşündüğünüz pastanın şekline göre enlemesine iki ya da üçe kesin. KREMALI VE ÇİLEKLİ PANDİSPANYA TARİFİ Pandispanya için pastanın temeli demiştik. Yukarıda anlatılan şekilde pandispanyayı hazırladıktan sonra isterseniz onu bu tarifimizdeki gibi çilek ve krema ile süsleyerek pastaya dönüştürebilirsiniz. Gerekli malzemeler ve yapılışı şu şekilde; Keki için: