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Pandora Belgeleri ile ilgili soru önergesi

17.10.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Dr.

Pandora Belgeleri ile ilgili soru önergesi

Aytun Çıray, Pandora Belgeleri ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Aytun Çıray, Ekim ayının başında tüm dünya genelinde sızdırılan "Pandora Papers" belgeleriyle ileri sürülen iddiaları Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a sordu. Çıray, Bakan'a "Türkiye iş dünyasının özellikle hükümete yakın iş insanlarının vergi ödeyip ödemedikleri" sorusunu yöneltti.

"Türkiye'nin derin bir ekonomik buhran döneminden geçtiğini ve son gelen yüksek zamlar ile birlikte vatandaşlar için hayatın adeta bir çileye dönüştüğünü" söyleyen Çıray, "saray zenginlerinin Virjin Adaları’nda cenneti yaşadığını" belirtti.

MASAK nerede?

"Türkiye'nin vergi sistemi torba kanunlarla yönetilir oldu" diyen Dr. Aytun Çıray, "Türkiye iş dünyasından pek çok zengin ismin ve bu isimlerin yakın akrabalarının vergiden kaçınmak için vergi cennetine para aktardıkları ya da gayrimenkuller satın aldıkları ileri sürülüyor. Peki Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK nerede? Bu iddialar ile ilgili bir soruşturma başlattı mı? Milletimiz artık yaşanan tüm bu adaletsizliklerden, yolsuzluklardan, fakirlikten bıktı. Söz konusu iddialar tatmin edici bir şekilde milletimize açıklanmalı" dedi.

Çıray verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

1- Pandora belgelerinde adı geçen ve vergi cennetine para aktardığı ileri sürülen söz konusu kişi ve kurumlar söz konusu yatırım ve para transferlerinde vergi ödemişler midir?

2- Eğer ödememişler ise servetlerini yurtdışına aktardığı belirtilen söz konusu kişi ve kurumlardan vergi almayı düşünüyor musunuz?

3- Yurt dışına kaçırılan bu paraların ne kadarı meşru ne kadarı meşru olmayan yollardan kazanılmıştır?

4- Mali suçları araştırma kurulu (MASAK)’nun bu iddialar ile ilgili başlatmış olduğu bir soruşturma var mıdır?

Hakların Demokratik Partisi (HDP), Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) açıkladığı "Pandora Belgeleri"nde Türkiye ile ilgili iddiaları ay başında Meclis gündemine taşımıştı.

DW/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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