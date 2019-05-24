Pangaltı Ermeni Lisesi'nde iftar programı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Şişli Özel Pangaltı Ermeni Okulları tarafından iftar programı düzenlendi.

Pangaltı Ermeni Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Pangaltı Ermeni Okulları Kurucu Temsilcisi Berç Menzilcioğlu, iftar programlarının 5 yıldır düzenlendiğini belirterek, "Her sene etrafında toplandığımız iftar sofraları vesilesiyle devlet büyüklerimize ve sevgili dostlarımıza şükranlarımızı sunmak, bu uhrevi ahenge şahit olmak ve hep birlikte büyük bir aile olmanın, millet olmanın verdiği mutluluğu tekrar tekrar tecrübe etme imkanı buluyoruz." dedi.

Orucun nefsi terbiye eden, bedeni haz veren duygulardan uzak tutmaya çalışan bir ibadet olduğunu vurgulayan Menzilcioğlu, oruç tutan insanın sessiz bir ruhsal çağrı yaparak çevresindekileri imana davet ettiğini söyledi.

Menzilcioğlu, "Devletimizin istikrarla sürdürdüğü siyasi, askeri ve diplomatik mücadelelerin başta ülkemiz olmak üzere bölgeye ve tüm insanlığa huzur getirmesini diliyoruz. Bugün iftar soframıza katılan kıymetli misafirlerimizi katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.