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Paniğe sebep olan maymun yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 15:54 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağı Burhaniye Mahallesi’nde görülen ve paniğe sebep olan maymun, belediye ekipleri tarafından yakalandı.Birkaç gündür özellikle Burhaniye Mahallesi’nde görülen maymun herkesin dikkatini çekti.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağı Burhaniye Mahallesi’nde görülen ve paniğe sebep olan maymun, belediye ekipleri tarafından yakalandı.
Birkaç gündür özellikle Burhaniye Mahallesi’nde görülen maymun herkesin dikkatini çekti. Çatılarda, sokaklarda ve çöp karıştırırken görülen maymun, paniğe sebep oldu. Birkaç kişiye saldırdığı iddia edilen maymunun kimseye saldırmadığı ortaya çıkarken, belediye ekipleri tarafından maymun yakalandı.
İnegöl Belediyesi hayvan barınağına götürülen maymunun daha sonra Bursa’ya gönderildiği öğrenildi. Maymunun yakalanmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.

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