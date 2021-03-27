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Paniğe sebep olan şüpheli çantadan çıkanlar şaşırttı

27.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaldırım üzerinde unutulan ve paniğe sebep olan şüpheli çantanın etrafı güvenlik şeridine alındı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaldırım üzerinde unutulan ve paniğe sebep olan şüpheli çantanın etrafı güvenlik şeridine alındı. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde bebek eşyaları çıktı.
Olay, Semerciler Mahallesi Haliç Caddesi Katlı Pazar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırım üzerinde bulunan elektrik panosunun yanında terk edilmiş sırt çantasını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheli paket olabileceğine dair ihbar alan polis ekipleri, bölgeyi koruma altına alarak, çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çanta üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde şüpheli olarak görülen çantadan bebek bezi, biberon ve bebek eşyaları çıktı.

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