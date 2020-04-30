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Panik anları! Depreme markette yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Muğla'da Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan depreme markette yakalananların yaşadığı panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 13.09’da, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, Muğla'nın Ula, Köyceğiz ve Menteşe ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ula'nın kırsal Karabörtlen Mahallesi Muhtarı Gürkan Bozoğlu, "Depremi hissettik. Ancak, endişe edilecek bir durum yok. Kısa bir panik yaşandı. Evlerinden dışarı çıkanlar oldu. Ancak, kısa bir süre sonra herkes tekrar evlerine döndü" dedi.

DEPREME MARKETTE YAKALANDILAR

4.3 büyüklüğündeki depremin, markette hissedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntıyı hisseden bazı müşteri ile market çalışanlarının panikle kaçıştığı ve raflardaki ürünlerin yere düştüğü anlar yer aldı. Marketteki çiftin korkuyla birbirine sarıldığı an da kameraya yansıdı.

Bir başka görüntüde ise, bir hırdavatçı dükkanında çalışan ve alışveriş yapan vatandaşların, depremin yaşanmasıyla dışarıya kaçmaları ve iş yerindeki malzemelerin raflardan düşmesi yer alıyor. Bir yerel gazete çalışanının da kısa süreli yaşadığı panik güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: DHA-AA

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