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  4. Panik anları kamerada! Ankara'da talaş silosu alevlere teslim oldu...

Panik anları kamerada! Ankara'da talaş silosu alevlere teslim oldu...

25.01.2025 09:32
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.01.2025 09:32
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde talaş silosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanan vatandaşın da olmadığı öğrenildi.

Olay, Kahramankazan'ın Saray mahallesi Yurt sokakta meydana geldi. "Dalman Profil" işletmesinde bulunan bir talaş istasyonunda saat 15.22'de alevler yükselmeye başladı. Görgü tanıkları, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. 15.28'de alevlere müdahale etmeye başlayan ekipler, yangını saat 17.15 itibariyle söndürmeyi başardı.

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YANGINDAN KİMSE ETKİLENMEDİ

Olay yerinde soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, silo içerisinde malzeme boşaltma işleminin tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebini araştıracak.

Yangında herhangi bir yaralanan vatandaşın da olmadığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
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