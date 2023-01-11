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Panik anları kamerada! Snowboard yaparken çığa yakalandı

11.01.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Utah eyaletinde snowboard yapan Blake Nielson, çığa yakalandı. Nielson’ın panik yaşadığı anlar kask kamerasına yansıdı.

ABD’nin Utah eyaletinde snowboard yapan Blake Nielson, korku dolu anlar yaşadı.

Salt Lake City yakınlarındaki Big Cottonwood Kanyon'da karla kaplı zirveden kaymaya başlayan Nielson, bir süre sonra çığa yakalandı. Nielson’ın kask kamerasına yansıyan anlarda dengede durmaya çalıştığı görüldü. Yaklaşık 90 metre kayan Nielson durmayı başardı. Çığın yaklaşık 120 metre devam ettiğini ve daha sonra durduğunu söyleyen Nielson, “Vücudumun çoğunu karın üzerinde tutmayı başardım ve arkadaşıma çığla birlikte kaydığımı telsizle bildirebildim" dedi.

Utah Çığ Merkezi verilerine göre eyalette çığ nedeniyle son ölüm 2021'de kayıtlara geçti.

(İHA)

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