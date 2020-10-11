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Panik anları! Yangın 5 katlı binayı sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 katlı binanın önünde çıkan yangın binayı sarınca mahallede büyük panik yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 5 dairede maddi hasar oluştu.

Panik anları! Yangın 5 katlı binayı sardı

Yangın, sabah saatlerinde ilçenin Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın önünde bulunan tahta kalaslar belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Yükselen alevler binaya sıçrayarak yükselmeye başlayınca mahallede panik yaşandı.

5 DAİREDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangını fark eden bina sakinleri evlerini terk ederek sokağa koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası 5 dairede maddi hasar oluştu. Yükselen alevleri çevredeki mahalle sakinleri cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Kaynak: DHA


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