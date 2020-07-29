Panik atağa zemin hazırlayan kişiliğiniz mi?

Panik atak korku,kaygı, endişe duygularının yğun yaşandığı, ölüm ve bayılma korkusuna dair düşüncelerin yoğunlaştığı, fizyolojik olarak anlamlandırılamayan bedensel yakınmaların olduğu psikolojik nöbetlerdir.

Panik atak sırasında düşüncelerimiz;

• Ölmek üzereyim, bana kimse yardım edemiyor,

• Aklımı kaybedecek gibi hissediyorum, sanırım delireceğim,

• Nefes alamıyorum, nefessiz kalıp öleceğim,

• Felç olabilirim, bedenimde uyuşmalar hissediyorum,

• Tansiyonum yükseliyor ve beyin kanaması geçirmek üzereyim,

• İçimdeki sıkıntı hiç iyi değil, kesin kötü bir haber alacağım,

• Sevdiklerimi kaybedeceğim, yalnız kalacağım,

• Tek başıma hiçbir yere gidemem; çünkü fenalaşırsam kimse bana yardım etmez,

• Gittiğim yerler hastaneye yakın olmalı şeklindedir.

Panik atak sırasında yaşanan tüm sıkıntılar gerçektir; ancak fizyolojik temeli yoktur. Tamamen psikolojik olarak yaşadığımız kaygının sonuçlarıdır. En önemlisi kontrol edilebilir olmasıdır. Unutmayın ki beyniniz sizin komutlarınıza itaat eden bir organdır!!!