HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Panik atak anında ne yapılmalı? Bu belirtileri yaşarsanız...

Panik atak anında ne yapılmalı? Bu belirtileri yaşarsanız...

19.10.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Panik atak belirtileri hakkında çoğumuz fikir sahibiyiz. Ancak panik atak anında ne yapılması gerektiği konusunda gerektiğinden az bilgiye sahibiz. Konu ile ilgili bilgi veren Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Tuba Erdoğan, panik atak anında yapılması gerekenleri ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Panik atak anında ne yapılmalı? Bu belirtileri yaşarsanız...

Panik atak, kısaca tanımlarsak aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da kaygı nöbetleri olarak tanımlanmaktadır.Genelllikle giderek şiddetlenir ve 10 dakika içinde şiddeti en yoğun düzeye çıkar, çoğu zaman 10-30 dakika devam ettikten sonra kendiliğinden geçer.

PANİK ATAK BELİRTİLERİ

  • Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma,
  • Çarpıntı, terleme, nefes darlığı, boğulur gibi olma,
  • Baş dönmesi, sersemlik, bayılacak gibi olma
  • Uyuşma ya da karıncalanma
  • Kendini ya da çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme
  • Kontrolünü kaybetme ya da çıldırma korkusu
  • Ölüm korkusu

PANİK ATAK TEDAVİSİ

Panik Bozukluk ise tekrarlayıcı ve beklenmedik panik atakların olması ve ataklar arasındaki zamanlarda başka panik ataklarının daha olacağına ilişkin sürekli bir kaygı duyma, ataklara ve olası kötü sonuçlarına karşı önlem olarak bazı davranış değişikliklerinin görüldüğü ruhsal bir rahatsızlıktır.

Panik bozukluk tedavisinde ilaç tedavileri ve bazı terapi yöntemleri ile iyileşme amaçlanır.

İlaç tedavisinde en önemli unsurun bu grup hastalarda ilaçlara karşı olan kaygılar olduğunu görmekteyiz. Bu durum aslında anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü hastalığın doğası kötü bir şey olma korkusu olduğundan, genellikle ilacın da hastanın kendisine zarar verebileceği yönünde beklenti oluşturmasını açıklamaktadır. Bu noktada yapılması gereken ilaçların hastalara iyice anlatılıp kaygılarını gidermek olmalıdır. Bu da hastaların tedavi uyumunu arttıracaktır.

Diğer tedavi yöntemi ise bilişsel davranışçı yöntemlerdir. Bu tedavi yönteminde iki amaç vardır. Hastanın, tıpkı ilaç bilgisi gibi hastalığının bilgisini vermek, yanlış bilgi ve inanışlarının düzeltilmek, ayrıca bu belirtiler ile korkmadan baş edebilmesinin öğretilmesi amaçlanır.

Kaygı bozukluğunun hastanın anlayacağı şekilde anlatılması ve hangi belirtinin neden oluştuğunun açıklanması dahi ciddi bir gelişme kaydetmektedir.

PANİK ATAK ANINDA NE YAPILMALI?

Hastanın panik atak geçirmekten korktuğu için tek başına bulunmaktan kaçındığı yer ve durumlarla aşamalı bir şekilde tekrar tekrar karşılaştırılması , çeşitli alıştırma ödevleri gibi davranışçı yöntemlerle de desteklenmesi bu terapilerde başlıca yöntemlerdir.

Benzer şekilde atak anında gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri , düzenli uyku yeme düzeni ve spor faaliyetleri de önerilmektedir.

En iyi sonucun ise ilaç ve terapi kombinasyonu ile sağlandığı bilinmektedir.

Son olarak bu denli yaygın bilinen, çokça konuşulan bu hastalık için belki de en önemlisi kendi kendinin doktoru olmamak ve gerekli halde destek almak olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelen görüntü! Binlercesi kıyıya vurduEndişelen görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktıKalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Suç örgütü liderliğiyle yargılanan sanıktan hakime: Hanımı yönetemiyorum örgütü nasıl yöneteyim

Suç örgütü liderliğiyle yargılanan sanıktan hakime: Hanımı yönetemiyorum örgütü nasıl yöneteyim

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

ABD'den çok kritik Türkiye ve F-35 açıklaması

ABD'den çok kritik Türkiye ve F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.