Panik atak anında ne yapmalı?

Panik atak, beklenmedik bir anda ortaya çıkabilen ve herkeste görülebilen bir durumdur. Göğüs ağrısı ve ani baş dönmesi ile kendisini gösterebilir. Belirli bir tetikleyicisi olmadığı için sosyal hayatı etkileyecek boyutlara kadar ulaşabilir. Panik atakların sürekli tekrarlaması durumunda panik bozukluğundan bahsedilir ve doktora başvurmak gerekir. Panik Atak Nedir? Panik hali; stresli ya da tehlikeli olay ve durumlar karşısında herkesin vereceği doğal bir tepkidir. Peki panik atak nedir ve nasıl ortaya çıkar? Panik atak her yaş grubundan insanın karşılaşabileceği bir anksiyete bozukluğudur. Her ne kadar görünürde bir neden olmasa da yoğun fiziksel göstergeler ile kendisini belli eder. Panik atak, geçiren kişi için oldukça korkutucu bir süreçtir. Atakların sıklığına bağlı olarak bir uzman ile görüşmek oldukça önemlidir ve fayda sağlar. Bunu ilk kez deneyimleyen bireyler kalp krizi geçirdiklerini düşünebilirler. Sürekli hale gelmesi durumunda sağlık merkezlerinin psikiyatri bölümüne müracaat etmeniz gerekir.

Ataklar Kimlerde Görülür? Aslında bir korku atağı olan bu durum her yaştan kişide görülebilir. Genellikle 20-35 yaşları arasında başlar. Fakat daha erken ya da geç görülme ihtimali de vardır. Ergenlerde ve gençlerde görülme oranı ise daha küçük yaşlarda görülme oranından fazladır. Ergenlik ve gençlikte görülen panik ataklar bireyin gelişiminde etkili olabileceğinden doktora görünmekte fayda vardır. Oldukça yaygın bir hastalıktır. Her 100 kişiden 3 veya 4’ü daha önceden bu hastalığı geçirmiştir ve birçoğu halen yaşamaya devam eder. Kaygı durumunun sürekli hale gelmesi kişilerde sosyal bir takım zorlanmalara sebep olabilir. Kendi kendinize panik atak belirtileri testi yapıp sonrasında doktora başvurabilirsiniz. Bunun için aşağıda sıralanan belirtilere göz atabilirsiniz. Panik Atak Belirtileri Nelerdir? Atak sırasında kişiler fiziksel ve zihinsel olarak farklı belirtiler gösterebilir. Bu hastalığın en yaygın belirtileri ise nefes darlığı, çarpıntı ve korku şeklindedir. Panik atak belirtiler şu şekilde sıralanabilir: Ateş basması

Baş dönmesi

Bulantı

Terleme ve üşüme

Soluk kesilmesi

Göğüs ağrısı ya da göğüste baskı hissi

Huzursuzluk

Kaslarda gerilme

Dehşet hissi

Kalp çarpıntısı

Parmaklarda karıncalanma

Ağız kuruluğu

Aniden gelen tuvalet ihtiyacı

Ölüm korkusu Atak durumunda yukarıdaki semptomlardan birkaçı aynı anda görülür. Dörtten az belirtinin görüldüğü durumlara kısıtlı panik atak adı verilir. Atağın süresi 5 dakikadan 1 saate kadar değişkenlik gösterebilir. Kişiden kişiye göre değişen bu durum kimilerinde ayda bir kimilerinde ise haftada birkaç kez olmak üzere daha sık görülebilir. Yukarıdaki semptomlar aynı zamanda başka bir rahatsızlığın da habercisi olabilir. Bu nedenle doktorunuza başvurmanız gerekebilir.

Panik Bozukluğuna Neden Olan Etkenler Panik atağın kesin ve tek bir sebebi yoktur. Kişiden kişiye değişen farklı sebepleri olabilir. Bu sebepler psikolojik ve hormonal olabileceği gibi alkol, sigara ya da madde bağımlılığı, ilaç kullanımı olarak sıralanabilir. Aynı zamanda genetik faktörler de bu hastalığın görülmesinde etkili olabilir. Bazen birden çok etken de panik bozukluğuna neden olur. Stres ve gerginliğin arttığı ataklarla başa çıkmadan önce bu durumun belirlenmesi gerekir. Bu nedenle öncelikle panik bozukluğuna neden olan durum belirlenir ve ona uygun bir tedaviye başvurulur. Hangi Önlemler Alınmalıdır? Ataklar karşısında yapabileceğiniz ilk şey sakin kalmak. Öncelikle bu durumun geçici olduğunu idrak etmeye çalışarak kendinizi sakinleştirebilirsiniz. Korku durumunuzu azaltmak adına yalnız olmadığınızı kendinize hatırlatmanız işe yarayabilir. Sizinle aynı durumu yaşayan kişiler ile tanışıp onlarla iletişime geçerek başka kişilerin deneyimlerinden faydalanabilirsiniz. Atak sırasında gözlerinizi kapatmak faydalı olmayabilir. Onun yerine bir yere odaklanarak nefes hızınızı düşürmeye çalışın. Sağlıklı ve düzenli bir yaşam panik atağın tedavisinde önemlidir. Bu nedenle düzenli olarak spor yapmak faydalı olabilir. Aynı zamanda düzenli ve dengeli bir beslenme programına sahip olmaya çalışın. Sizi korku ve kaygıya iten sebeplerden yavaş yavaş kurtulmaya çalışın. Eğer ataklarınızda bir azalma olmuyorsa ya da bu durum sizi rahatsız etmeye devam ediyorsa hastanelerin ya da sağlık kuruluşlarının psikiyatri bölümüne danışmanız iyi olacaktır. Panik atak nasıl geçer diye düşünüyorsanız bu hastalığında bir tedavisi olduğunu unutmamalısınız.