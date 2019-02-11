HABER

Panik atak belirtileri ve tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.02.2019 16:56 | Son Güncelleme

Psikiyatri Uzmanı Dr.

Panik atak belirtileri ve tedavisi

Psikiyatri Uzmanı Dr. Kardem Açıkyürek, günümüzün en yaygın psikolojik rahatsızlığın başında gelen, kaygı, endişe, sıkıntı, daralma gibi hisleri ortaya çıkaran panik atağın günlük hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Psikiyatri Uzmanı Dr. Kardem Açıkyürek, çağın önemli sağlık sorunu olan panik atak konusunda önemli bilgiler verdi. Uzm. Dr. Kardem Açıkyürek, "Panik atak aniden gelen herhangi bir sebepsiz ortaya çıkar. Çarpıntı, kalp hızında artma, titreme ya da sarsılma, nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma, soluğun kesilmesi, göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi, bulantı ya da karın ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecek ya da bayılacakmış gibi olma, gerçek dışılık duyguları ya da benliğinden ayrılmış olma, kontrolünü kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu, ölüm korkusu, uyuşma ya da karıncalanma duyumları, üşüme, ürperme ya da ateş basmaları gibi sorunlarından bir ya da bir kaçını yaşıyorsanız sizde panik atak var demektir. Bu duygusal belirtiler genellikle 5-10 dakika kadar sürüp sonradan kendi kendine azalan fakat tekrarlayan bir bozukluktur. Böyle bir panik atak yaşayan kişi bunun tekrarlayacağı ile ilgili kaygı yaşar ve buna beklenti kaygısı deriz. Bu atağın tekrarlamaması için atak olacağı düşündüğü durumlardan kaçınmaya başlar. Yalnız kalmayabilir, otobüse binemeyebilir, kalabalığa giremeyebilir yani bu tip kaçınmalarla beraber panik bozukluk ortaya çıkar” dedi.

“Uzman desteği alın”
Dr. Açıkyürek, “Panik atak sırasında asla, kalp krizi geçirmezsiniz, boğulmazsınız, bayılmazsınız, dengenizi kaybetmezsiniz, delirmezsiniz, kontrolünüzü yitirmezsiniz, kapana sıkışmış değilsiniz. Bunu sakın unutmayın ve mutlaka bir psikiyatri uzmanından destek alın. Bu durum utanılacak bir durum değildir ve herkesin başına gelebileceğini de unutmayın" diyerek sözlerine son verdi.

Ünlü isimlere tıpatıp benzeyen hayvanlarÜnlü isimlere tıpatıp benzeyen hayvanlar
Parmak bebek 66 gün sonra hayata tutunduParmak bebek 66 gün sonra hayata tutundu
Aşırı früktoz tüketiminde hastalık tehlikesiAşırı früktoz tüketiminde hastalık tehlikesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Özhaseki açıkladı! İttifakta flaş gelişme

Özhaseki açıkladı! İttifakta flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.