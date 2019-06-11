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Panik atak geçiren yolcu Antalya-İstanbul uçağında olay çıkardı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 00:10 | Son Güncelleme

YOLCULAR İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ Antalya-İstanbul seferini yapmak için kalkış izni bekleyen Onur Air'e ait Airbus A330 tipi uçağı, 20 dakika pistte bekleyince panik atak geçirip, iddiaya göre olay çıkaran İranlı yolcu Muhned Muhammet Oudah, tahliye butonuna basarak 'slide' olarak adlandırılan acil tahliye botunu patlattı.  Olayın ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan İranlı yolcu Muhned Muhammet Oudah, Antalya Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uçakta yaaklaşık 20 bin dolar zarara neden olan Muhned Muhammet Oudah ve uçağın 219 yolcusu, daha sonra aynı havayolu şirketinin tahsis ettiği başka bir uçakla İstanbul'a gönderildi.

YOLCULAR İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Antalya-İstanbul seferini yapmak için kalkış izni bekleyen Onur Air'e ait Airbus A330 tipi uçağı, 20 dakika pistte bekleyince panik atak geçirip, iddiaya göre olay çıkaran İranlı yolcu Muhned Muhammet Oudah, tahliye butonuna basarak 'slide' olarak adlandırılan acil tahliye botunu patlattı. Olayın ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan İranlı yolcu Muhned Muhammet Oudah, Antalya Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uçakta yaaklaşık 20 bin dolar zarara neden olan Muhned Muhammet Oudah ve uçağın 219 yolcusu, daha sonra aynı havayolu şirketinin tahsis ettiği başka bir uçakla İstanbul'a gönderildi.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)

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