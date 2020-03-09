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Panik atak kontrolü mümkün mü? İşte panik atak kontrolü için 10 öneri

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2020 10:09 | Son Güncelleme

Panik atak ya da panik bozukluk ismi ile bilinen rahatsızlık kişinin beklemediği bir anda hiçbir sıkıntısı yokken ortaya çıkan sorun olarak özetlenmektedir. Panik atak belirtileri kendini göğüste ağrı ya da baş dönmesi ile göstermektedir. Ayrıca panik atak belirtilerinin çarpıntı, titreme, terleme, sıcak basması, bulantı ve kolda uyuşma ile devam ettiği bilinmektedir.

Panik atak kontrolü mümkün mü? İşte panik atak kontrolü için 10 öneri

Panik atakta hasta ne zaman atak geçireceğini bilmediği için sosyal yaşantısını sürekli bir kaygı ve endişe içinde geçiriyor. Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Zafer Oka, panik atak bozukluğu ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

PANİK ATAK KORKU VE KAYGININ BEDENSEL BELİRTİSİ

Kişi, günlük yaşamında, görünürde herhangi bir tehlike yokken bir anda; kalp çarpıntısı, göğüste huzursuzluk, nefes alamama ve soluğu yetmiyormuş hissi, kaslarda gerginlik, ateş basması, soğuk terleme, titreme, baş dönmesi, mide bulantısı, kontrolünü kaybetme ve fenalaşma hissi yaşayabilir. Her an bir şey olacakmış gibi ortaya çıkan bu çok yoğun korku ve kaygı hali; kalp krizi, felç, boğulma, çıldırma ve ölümün habercisi gibi algılanabilir. Birçok bedensel belirti ile birlikte yoğun korku ve kaygının yaşandığı bu durum, “panik atak” olarak adlandırılmaktadır. Panik atak, bedende var olan koruyucu sistemin bilinçli ya da bilinç dışı bir tetikleyici ile harekete geçmesidir.

PANİK BOZUKLUK TEDAVİ GEREKTİRİR

Her insan yaşamının bir döneminde panik atak geçirebilir. Ancak bu durum tekrarladığı, sıklıkla ortaya çıktığı ve panik atak korkusu ile kişinin günlük yaşam alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kaldığı durumlarda “panik bozukluk” halini alır. Kişi atak yaşamamak için hayat şeklini ve işlevselliğini değiştirmek zorunda kalabilir. Panik bozukluk psikiyatrik tedavi gerektiren bir durumdur. Bu gruptaki hastalar; şeker düşmesi atakları, tiroit hormonu fazlalığı başta olmak üzere hormonal hastalıklar, mitral kapak sarkması ve diğer kalp hastalıkları ile akciğer ya da nörolojik rahatsızlıklar açısından değerlendirilir. Bir neden bulunamadığında da psikiyatriye yönlendirilir.

OLUMLU GELİŞMELERDEN SONRA DA OLUŞABİLİR

Panik atak; ani kayıplar, kazalar, boşanmalar gibi stresli dönemler ile terfi alma, evlenme, bebek sahibi olma gibi yaşamı olumlu yönde etkileyen hayat değişikliklerinden sonra da tetiklenebilir. Eğer tekrarlayan panik atak yaşanıyor ve tekrarlanacağı endişesiyle yoğun bir beklenti kaygısı içine giriliyorsa, hayatın işleyişi bozulmaya başlamışsa ve yaşanılanlar bedensel değişiklikler ile açıklanamıyorsa, bir uzmana başvurulmalıdır.

PANİK ATAK SORUNUNA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Panik atağın bir zihin durumu olduğunu idrak edin
Yalnız olmadığınızı kendinize hatırlatın
Panik atak geçiren başka kişiler ile tanışın
Panik atak geçirdiğiniz yerlerden kaçmayın
Atak sırasında gözlerinizi kapatmak yerine bir yere odaklanın
Nefes hızınızı düşürmeye çalışın
Spor yapın
Uyku düzeninize dikkat edin
Düzenli bir beslenme programı uygulayın
Yarını düşünmeden, gününüzü en iyi şekilde yaşamaya odaklanın

SORUNUN NEDENİNE GÖRE TEDAVİ PLANLANIR

Panik atak krizlerini tetikleyici ruhsal ve fiziksel durumlar, sigara, madde ve alkol bağımlılığı gibi sorunlar göz önüne alınarak kişi için en uygun ilaç tedavisi ve terapi yöntem belirlenmektedir. Tedavi, panik bozukluğun nedenini kişi ile birlikte ortaya çıkarır ve hastanın eski sosyal yaşantısına kavuşması için ona destek olur.


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Anahtar Kelimeler:
Panik Atak Kaygı Endişe

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