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Panik yapınca kaçmaya çalıştığı polise çaptı!

13.05.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis ekiplerini görünce kaçmak isteyen sürücü, paniğe kapılınca otomobiliyle polislere çarptı. Otomobildeki üç kişiden birinin yakalandığı olayda yapılan arama sonucunda araçtan ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Panik yapınca kaçmaya çalıştığı polise çaptı!

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye görevinde bulunan polis ekibini gören 01 ADJ 834 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçmak istedi. Dar sokakta manevra yapmaya çalışan sürücü, polis aracına çarptı. Otomobildeki 3 kişi, aracı bırakıp, kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri yakalanırken, diğer ikisi ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.

ARAÇTAN RUHSATSIZ TABANCA VE AV TÜFEĞİ ÇIKTI

Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu düşünülen şüpheli, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Otomobilde arama yapan polisler, aracın ön tarafında atışa hazır ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Silahların, dün akşam yakın bir noktada gerçekleştirilen ve Necmettin E.'nin başından vurularak ağır yaralanmasına neden olan saldırıda kullanılmış olabileceği üzerinde duran ekipler, kriminal inceleme için tabanca ve av tüfeğine el koyarak emniyete götürdü.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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DHA

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Adana

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