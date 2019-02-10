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Panikle binayı terk ettiler! Beşiktaş'ta gece yarısı korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 05:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta kullanılmayan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Panikle binayı terk ettiler! Beşiktaş'ta gece yarısı korkutan yangın!

Yangın, saat 04.00 sularında Beşiktaş Türkali Mahallesi Mecit Ali Sokakta bulunan iki katlı ahşap bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil servise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ahşap binanın yanında bulunan bir binadaki vatandaşlar panik yaşayarak binayı terk etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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Beşiktaş yangın

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