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  4. Pankartı gören tekrar baktı! Küçükçekmece'de vatandaşı isyan ettiren olay

Pankartı gören tekrar baktı! Küçükçekmece'de vatandaşı isyan ettiren olay

17.08.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de gürültü nedeniyle değiştirilen mazgal, beton dökmeden yarım bırakılınca çevredeki esnaf, duruma tepki gösterdi. Mazgalın üzerine, Dikkat çökebilir, İSKİ çalışmıyor’ pankartı asan vatandaşlar, durumdan şikayetçi oldu.

Pankartı gören tekrar baktı! Küçükçekmece'de vatandaşı isyan ettiren olay

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon (İSKİ) ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine gürültüye sebep olan mazgalı değiştirdi. Yapılan kazı çalışmalarının ardından yeni mazgal yerleştirildi. Ancak etrafı doldurulmayan mazgal çukur şeklinde kaldı. Trafiğin yoğun olduğu caddede hem kaza riski doğarken, hem de eskisinden daha fazla gürültüye sebep oluyor diye vatandaşlar tepki gösterdi.
Yapılan yarım çalışmaya vatandaşlar pankart yazarak tepki gösterdi. Çevredeki esnaf, ‘Dikkat çökebilir, İSKİ çalışmıyor, mahalle sakinleri” diye yazılı bir pankart astı.

"1 HAFTADIR DÜZELTMEDİLER"

Duruma tepki gösteren ve esnaflık yapan Esat Gürcü, “Bir haftadır bu durumdayız. Ben burada esnafım, baklavacı dükkanım var. Burada ses oluyor, tabela koyduk ama o da kırıldı. Burada belediye otobüsü geliyor, zor geçiyor kaldırıma çıkıyor, ışıklarda zor durdu. Bir haftadır burayı bir türlü düzeltmediler. Büyükşehir’i aradık, İSKİ’yi aradık her yeri aradık, ilgilenen yok. Mahalle sakinleri binadaki kimse uyuyamıyor gece sesten. Biz bunu koymazsak, millet uyuyamıyor. Bunu koyduk, bu da kırıldı” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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