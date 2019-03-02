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Pankartını yırtanlara yine pankartıyla cevap verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar’da seçim çalışmaları kapsamında sürekli pankartının yırtılmasına tepki olarak yeni yaptırdığı pankartlara eleştirel ve esprili bir dille, “Belirli partilerin belirli pankartlarını kesen, belirsiz kişilere duyurulur. Lütfen aşağıdaki tarife uygun kesiniz” yazdırdı. Pankartın devamında ise tarife uygun kesilen pankarttan bir sokak hayvanı yuvasının nasıl yapılacağı anlatıldı.
Avcılar’da, seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’un ilçe genelinde bazı bölgelerde asılan pankartlarının bazı kişilerce kesildiği öğrenildi. Başkan Adayı Ulusoy, kesilen pankartlarının yerine yenisi astırdı. Yeni asılan pankartları da kesilen Ulusoy, ’kesme tarifli’ bir pankart hazırlattı. Hazırlanan pankartta Ulusoy, sokak hayvanların içerisine girip mama yemeleri için kesme tarifi yazdırdı. Yazılarda ise esprili bir dille eleştiri de bulunan Ulusoy, “Belirli partilerin belirli pankartlarını kesen, belirsiz kişilere duyurulur. Lütfen aşağıdaki tarife uygun kesiniz” dedi. Pankartın devamında ise 7 ayrı madde ile tarife uygun kesilen pankarttan çadır şeklinde bir sokak hayvanı yuvasının nasıl yapılacağı anlatıldı.
Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, pankartların sürekli olarak kesilmesinin ardından böyle bir karar aldığını ifade ederek, “Seçim çalışmalarındayız her şey Avcılar için dedik, Sevdamız Avcılar dedik yola çıktık. Afişler pankartlar asıyoruz. Halkımıza ileteceğimiz mesajları iletmeye çalışıyoruz. Geceleri sürekli olarak pankartlarımız kesiliyor. Haliyle dedik ki kesen kişilere ithafen, ‘Belirli partilerin belirli pankartlarını kesen, belirsiz kişilere duyurulur. Lütfen aşağıdaki tarife uygun kesiniz’ diyerek tarifini verdik. Belki bir işe yarar bu kesilen pankartlar. Yaradılanı severiz Yaradan da ötürü diyoruz. Sevimli dostlarımız için sokaklarda, kedilerimiz için köpeklerimiz için güzel bir yuva olur onlara. Bari kesecekseniz böyle kesin bu şekilde bir hale getirin de sevimli dostlarımız için bir yuva olur diye düşündük. Biraz nükte kokan mesaj veren bir pankart hazırladık. Her şey Avcılar için diyoruz, Avcılar için yola çıktık. Artık Avcılar kazansın istiyorum. Bu tür pankart yırtmalar Avcılar’a bir şey getirmiyor. Avcılar 20 yılını kaybetti” dedi.
Öte yandan, pankarta yoldan geçen vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gösterildi.

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