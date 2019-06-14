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Pankartlı "ev" tepkisi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 17:30 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, bir inşaat firmasından satın aldıkları evlerden şikayetçi olan site sakinleri, evlerinin pencerelerine ve bankalarına astıkları pankartlarla, siteyi inşa eden firmaya tepki gösterdi.İddiaya göre, Şahinbey İlçesi’ne bağlı İbni Sina Mahallesi’nde bulunan bir siteden daire alan site sakinleri, dairelerinde yaşanan rutubet, tavandan akan su, duvar kağıtlarının sökülmesi, gibi sorunlardan şikayetleri nedeniyle firma yetkililerinden çözüm bulmasını istedi.

Gaziantep’te, bir inşaat firmasından satın aldıkları evlerden şikayetçi olan site sakinleri, evlerinin pencerelerine ve bankalarına astıkları pankartlarla, siteyi inşa eden firmaya tepki gösterdi.
İddiaya göre, Şahinbey İlçesi’ne bağlı İbni Sina Mahallesi’nde bulunan bir siteden daire alan site sakinleri, dairelerinde yaşanan rutubet, tavandan akan su, duvar kağıtlarının sökülmesi, gibi sorunlardan şikayetleri nedeniyle firma yetkililerinden çözüm bulmasını istedi. Firma yetkililerinin 2 yıldır kendileri ile ilgilenmediğini ve sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını söyleyen site sakinleri ise evlerinin pencerelerine ve balkonuna pankart asarak, inşaat firmasını protesto etti.

Tartışmalar yaşandı
Apartmana pankart asıldığını öğrenen firma yetkilileri de siteye gelerek, site sakinlerinin pankartlarını indirmesini istedi. Sitedekilerin pankartları indirmemesi üzerine firma yetkilileriyle site sakinleri arasında tartışma yaşandı.

Vinçle pankartlar indirilmek istendi
Site yöneticileri vinçlerle apartmanlardaki pankartları sökmek istedi. Site sakinleri ise gelen vinçler nedeniyle de tepki gösterdi.
Mağdur olduklarını ifade eden ev sahiplerinden Hilal Talay, inşaat firmasından şikayetçi olduğunu kaydederek, “Özellikle kış aylarında yaşanan nem ve rutubetle zor durumlar yaşıyoruz. Evi satın aldığımızdan beri sıkıntılarımız var. Dairemdeki sorunların giderilmesi için inşaat firmasıyla görüştüm ancak, bir çözüm bulamadılar. Evimdeki odaların bütün köşelerinde nem ve rutubet oluyor. Buna bağlı olarak da duvar kağıtları sökülüyor. Tüm bu sorunlarım devam ederken, inşaat firmasına tepki göstermek istedim. Yaptırdığımız pankartları evimin penceresine ve balkonuna asarak tepki göstermek istedim. Mağdur durumdayım ve mağduriyetimin binan önce giderilmesini istiyorum” dedi.
Firma yetkilisi Mehmet Tohumcu da eksikliklerin giderilmesi için site sakinlerine taahhütte bulunduklarını öne sürerek, “Site eksikliklerini liste olarak listeledik. Bunları da 30 Temmuz’a kadar yapacağımızı taahhüt ettik. Biz blok temsilcilerinin hepsiyle görüştük. Eksikliklerin yapılacağını söyledik, ama asılan pankartın şu tarihte asılması ne kadar doğru? Kendi taleplerini 45 gün içerisinde yerine getireceğimizi taahhüt ettik” diye konuştu.
Tartışmanın büyümesi üzerine ise polis ekipleri gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sitedeki inşaat firması çalışanları ile site sakinleri arasındaki gerginlik sürüyor.

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