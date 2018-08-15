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Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

Pankartlı trafik gönüllüsü Yağmur Onbaşı, hazırladığı pankartlarla, trafikte kazaların önüne geçmeye çalışıyor. Onbaşı, sinyal vermeyi unutanlara bile pankart gösteriyor. Genç kadın, "Eşim hata yaparsa onu bile uyarıyorum" diye konuştu

Kimine pankart gösterdi, kimini sert bir dille uyardı. Gönüllü trafik elçisi yollarda devriye atıyor...

Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın haberine göre; elinden pankart düşmeyen Yağmur Onbaşı uzun yılar Almanya'da yaşadı, kesin dönüş yaptıktan sonra da Alman disiplininden çıkamadı.

EŞİNİ BİLE UYARIYOR

Onbaşı, trafikte ihlal yapan sürücülere hazırladığı pankartları gösteriyor. Sadece araçta değil, yol kenarlarında da farkındalık yaratmaya çalışıyor. Onbaşı yeri geldiğinde eşini bile uyarıyor.


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