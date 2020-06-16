Pankek tarifi: Kahvaltılık nefis tat en orijinal haliyle! Puf puf olması için...

Sade, kakaolu, mayalı, sütsüz… Nasıl yapılırsa yapılsın bu pankek tarifine tam not verecek, kahvaltılık tatlarınız arasında baş tacı edeceksiniz.
PANKEK TARİFİ MALZEMELERİ
Hazırsanız hazırlanışı ve yapılışıyla yarım saatten az süren kolay pankek tarifinin malzeme listesiyle başlıyoruz.
- 2 fincan çok amaçlı un
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 2 çay kaşığı kabartma tozu
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1 1/2 su bardağı süt
- 2 büyük yumurta
- 2 yemek kaşığı bitkisel yağ
- Servis için pudra şekeri
KAHVALTILIK PANKEK YAPILIŞI
- Kuru malzemeleri büyük bir kapta birleştirin. 2 su bardağı çok amaçlı un, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 çay kaşığı kabartma tozu ve 1/2 çay kaşığı tuzu büyük bir kaseye koyun ve çırpın.
- Islak malzemeleri ekleyin. 1 1/2 su bardağı süt, 2 büyük yumurta ve 2 yemek kaşığı bitkisel yağ ekleyin. Neredeyse pürüzsüz olana, kıvam alana kadar çırpın, birkaç küçük topak iyidir.
- Tavayı ısıtın. Bu arada döküm tava veya yapışmaz bir tavayı orta yüksek sıcaklıkta ısıtın. Tava ısınırken hamur 10 dakika kadar dinlensin.
- Pişirme aşamasına geçin. Tavaya 1 tatlı kaşığı sıvı yağ koyun. Isınan tavaya 2 yemek kaşığı pankek harcından koyun. Yüzeyde kabarcıklar görünene, kenarlar kurumaya başlayana ve altı ve üstü yaklaşık 3 dakika altın sarısı olana kadar pişirin. Kalan hamuru aynı şekilde bitirene kadar pişirin.
- Üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz.
'PANKEK TARİFİ NASIL YAPILIR?' ÖĞRENDİK GELELİM PÜF NOKTALARINA...
- Hamuru daima dinlendirin. Karıştırdıktan sonra, hamuru yaklaşık 10 dakika dinlendirdiğinizden emin olun. Bu, unun düzgün bir şekilde hidratlanması ve kabartma tozunun aktive olması için zaman verir.
- Tavanızın döküm olmasına ya da yapışmaz olmasına dikkat edin. Pankekleriniz hem daha eşit derecede pişirecektir.
- Kahvaltılık pankekinizi hazırlarken kuru malzemeleri mutlaka ıslak malzemeyle buluşturmadan önce karıştırın. Bu hamurda büyük topaklar oluşmasını engelleyecektir.
ARDA TÜRKMEN’İN PANKEK TARİFİ NASIL?
- Ünlü şef Arda Türkmen pankek tarifinde altın sarısı bir renk elde edinmeyi istiyorsanız kek hamuruna tereyağı ekleyebileceğinizi öneriyor.
- Türkmen, iyi bir pankek için kıvamın iyi olmasını, tava ısısının doğru olmasını ve pişen her pankekten sonra tavanın yağlanması gerektiğini söylüyor.
ALTERNATİF KAKAOLU PANKEK TARİFİ
- 2 yumurta sarısı
- 2 yumurta akı, çırpılmış
- 3 yemek kaşığı şeker
- 1 ⅓ bardak süt (315 ml)
- 3 yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş
- 1 çay kaşığı vanilya
- 185 gram un
- ¼ su bardağı kakao
- 2 ½ çay kaşığı kabartma tozu
- 105 gr çikolata, ince doğranmış
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1 yemek kaşığı tereyağı
- Büyük bir kapta yumurta sarısı, şeker ve sütü karıştırın. Çırpılmış yumurta akını dikkatlice içine yedirin. Eritilmiş tereyağı ve vanilyayı ekleyin ve karıştırın.
- Başka bir büyük kapta, elenmiş un, kakao ve kabartma tozunu karıştırın. Ortasını açın süt ve yumurta karışımını dökün. Hamur pürüzsüz olana kadar karıştırın. Hamuru 15-20 dakika bekletin.
- Orta ateşte iyi yağlanmış tavaya iki kaşık hamurdan dökün gözleme yüzeyinde kabarcıklar oluşmaya başladığında, çevirin ve diğer tarafta bir dakika pişirin.
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