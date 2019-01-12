Pankreas ameliyatlarını 100 doktor canlı izledi

DUYGU YENER - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalında 2 günde 15 hastaya endoskopik yöntemle yapılan pankreas operasyonlarını 100 doktor aynı anda canlı olarak izledi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Cindoruk ve Prof. Dr. Dilek Oğuz moderatörlüğünde, çeşitli pankreas rahatsızlıkları bulunan ve özel olarak seçilen 15 hastaya, endoskopik ultrasonografik yöntem uygulandı. Türk Gastroenteroloji Derneği ve Gastrointestinal Endoskopi Derneğinin de katkılarıyla gerçekleşen operasyonları, farklı illerden gelen 100 gastroenteroloji uzmanı konferans salonundan canlı olarak izledi. 4 ameliyathanenin kullanıldığı operasyonları takip eden uzman hekimler, ameliyathaneye canlı olarak bağlanarak sorular da yöneltti. Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinden gelen gastroenteroloji uzmanlarıyla, girişimsel endoskopik yöntemler hakkında deneyimlerini paylaştıklarını söyledi. 2 gün süren operasyonların yoğun bir katılımla izlendiğini ifade eden Cindoruk, "Türkiye'nin en ücra köşelerinden gelen meslektaşlarımız hem çok sayıda pankreas vakası görmüş oldu hem de endoskopik girişimler hakkında bilgi ve deneyim sahibi oldular." dedi.

Prof. Dr. Cindoruk, pankreas hastalıklarının tedavisinde genelde kapalı olarak bilinen endoskopik yönteme başvurduklarını dile getirerek, "Açık cerrahi her zaman kaçındığımız bir yöntemdir. Gastroenteroloji, dahiliyenin bir alt branşı gibi görülse de cerrahi branşla iç içedir. Pankreas hastalıkları safra kesesine ait hastalıklardır. Bunlara da genelde endoskopik girişimsel yöntemlerle müdahalede bulunuyoruz." diye konuştu. Mehmet Cindoruk, pankreas rahatsızlığı bulunan 15 hastaya yapılan operasyonlarda, pankreas kanseri oluşmadan nasıl tanı konulabileceğinin de ortaya konulduğunu aktardı. - "Pankreas kanseri oluşmadan önce saptamayı hedefliyoruz" Toplumda pankreas kanserinin görülme sıklığında bir artış olduğuna dikkati çeken Cindoruk, şöyle konuştu: "Özellikle sigara ve alkol tüketimi burada ön plana çıkıyor. Sigara ve alkolden uzak durmak bu hastalığın ortaya çıkmasını da engelleyen faktörler arasında yer alır. Bu operasyonlardaki amacımız da pankreas kistlerinde kanser oluşmadan önce saptamak ve hastanın hayatını kurtarmak.