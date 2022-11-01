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Pankreas kanseri 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

01.11.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser türleri arasında en sinsi olanı pankreas kanseri, dünya çapında her yıl binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Pankreas kanserinin diğer kanser türlerine göre ölüm oranının yüksek olmasının nedeni, yüzde 90 oranında teşhis edildiğinde ameliyat için çok geç olmasıdır. Pankreas kanserinin erken evreleri anormal derecede yüksek kan şekerini tetikleyebilir.

Pankreas kanseri 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Pankreas kanseri, teşhisi en zor kanser türlerinden biridir. Uzmanlara göre, insanlar düzenli olarak tartılırsa ve kan şekerlerini kontrol ettirirse pankreas kanseri üç yıl öncesine kadar teşhis edilebilir. Her yıl İngiltere'de 10.000'den fazla ve ABD'de 60.000 kişiye pankreas kanseri teşhisi konuyor.

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Pankreas kanseri trajik bir şekilde yüksek ölüm oranına sahip çünkü insanların yaklaşık yüzde 90'ı tek tedavi olan ameliyat için çok geç teşhis ediliyor.

PANKREAS KANSERİ ÜÇ YIL ÖNCE TESPİT EDİEBİLİR

İngiltere'de 43.000'den fazla insan üzerinde yapılan bir araştırma, kanserin üç yıl önce tespit edilebileceğini buldu. Pankreas kanserinin erken evrelerinde anormal derecede yükselen kan şekeri, kilo alımı ve kilo verimi tespit edildiğinde harekete geçilebilir. Bu durum sayesinde bilim insanları pankreas kanserinin üç yıl önce teşhis edilebileceğini belirtiyor.

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PANKREAS KANSERİ TEŞHİSİNDE İKİ ÖNEMLİ NOKTA: KİLO VE KAN ŞEKERİ

Araştırma sonuçlarına göre; bir kişinin kilo ve kan şekerindeki değişikliği benzer kişilerinkiyle karşılaştırmanın erken teşhis şansını büyük ölçüde artırabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, 8.777 pankreas kanseri hastasının vücut kitle indeksi (BMI) ve kan şekeri ölçümlerini, aynı yaş ve cinsiyette pankreas kanseri olmayan yaklaşık 35.000 kişininkiyle karşılaştırdı.

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Hastalar için tanıya kadar geçen beş yıldaki okumalara bakıldığında ve aynı zaman diliminde kanser olmayan kişilerde çok erken farkların olduğu ortaya çıktığı çıktı.

Surrey Üniversitesi'nden araştırmayı yöneten Dr. Agnieszka Lemanska şunları söyledi: 'Hastalarda, pankreas kanseri teşhisi konmadan yıllar önce, kiloda önemli düşüş ve kan şekerinde artış tespit edilebilir.'


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