Pankreas kanseri belirtileri neler? Pankreas Kanseri tedavisi

Belirli yaşlarda ve ortak sebeplerle ortaya çıkan kanser çeşitleri modern toplumun en büyük sorunları arasında yer alır. Hastalığın ne olduğunu bilmek kadar belirtilerini, çeşitlerini ve tedavilerini bilmek oldukça önemlidir. Özellikle ileri yaşlarda görülen ve son dönemde gençlere de sıçrayan pankreas kanserinin belirtileri nelerdir, tedavi süreci nasıldır gibi sorular da mutlaka cevaplandırılmalıdır. Birkaç başlıkta pankreas kanserine dair ana bilgilere sahip olmanız mümkün! Pankreas Kanseri Nedir? Pankreas kanseri amilaz lipaz gibi yağ ve proteinlerin sindirilmesini sağlayan bazı enzimlerin üretilmesi ve insülin benzeri bazı hormonların salgılanması gibi önemli görevleri olan pankreasta ortaya çıkar. Birçok kanser çeşidinde olduğu gibi hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesiyle pankreas kanseri oluşur. Bu hücreler pankreasta tümör oluşturabileceği gibi vücudun başka organlarına, bölgelerine de yayılabilir. Pankreas Kanseri Neden Olur? Pankreas kanseri neden olur sorusuna verilen ilk cevap birçok hastalıkta da olduğu gibi sigara kullanımıdır. Hastaların %30’u sigara kullanımından dolayı hastalığa yakalanmaktadır. Bununla birlikte hastalık, kilolu olan bireylerde de çok görülür. Bu iki ana etkenin dışında genetik faktörler, psikolojik sorunlar, uyku ve beslenme gibi temel ihtiyaçlardaki düzensizlikler, ailedeki kanser vakaları gibi birçok alt sebep de sıralanabilir.

Pankreas Kanseri Risk Grubu Kimlerdir? Yaşın ilerlemesiyle riski artan ve son dönemde gençlerde de ortaya çıkmaktadır. ABD’de 1995 ile 2014 arasında 25-29 yaş aralığının kansere yakalanma oranı ortalama %4.3 artmış durumdadır. En az yaşama şansına sahip kanser türü sayılan pankreas kanserine erkekler daha çok yakalanmaktadır. Erkeklerde hastalığa yakalanmadaki ortalama yaş 63 iken kadınlarda 67’dir. Pankreas Kanserinin Belirtileri Nelerdir? Pankreas kanserinin belirtileri sırt ağrısı, kilo kaybı, sarılık, idrar renginde koyulaşma, kaşıntı, camcı macunu renginde dışkılama, karın ağrısı, iştah kaybı, sindirim zorluğu, ishal, bulantı-kusma, karaciğer büyümesi, klinik depresyon olarak sıralanabilir. Hastalığın ilk dikkat çeken belirtisi sırt ve mide bölgesindeki ağrıdır. Ağrı önce belirsiz bir karın ağrısı iken ardından sırta vuran bir karın ağrısı şeklini alır. En sık ve en erken çıkan belirtilerden bir tanesi de sarılıktır. Başlangıçta göz renginde ortaya çıkan sarılık, ardından deride de görülür. Sonraki aşamalarda idrar renginde koyulaşma ve camcı macunu renginde dışkılama gözlemlenir.

Pankreas Kanserinin Tanısı Nasıl Konur? Hastalığın sinsi belirtilere sahip olması tanıyı zorlaştırabilir, bu yüzden erken teşhis için hekimin dikkatli olması gerekir. İlk başvurulacak inceleme yöntemi ultrasonografidir. Pankreastaki kitle varlığı, kitle boyutu, kitlenin çevre yapılarla ilişkisi bu yöntemle tespit edilir. Bilgisayarlı tomografi yöntemi ise yaklaşık %95’lik tanı koydurucu özelliğe sahip olarak en önemli tanı yöntemlerinden biridir. MR (manyetik rezonans görüntüleme) ise tümörü tanımlamak için kullanılır. Pankreas Kanserinin Evreleri Nelerdir? Evreler, kanserin yayılma seviyesini anlamak için sınıflandırılır. Buna göre pankreas kanserinin dört evresi vardır:

Evre 0: Bu evrede kanserin yayılımı yoktur, kanser pankreasın üst katmanlarında bulunur. Bu sebeple gözlemle tespit edilmesi olanaksızdır.

Evre I: Kanser bu evrede pankreasla sınırlı kalır. Tümör 2 ile 4 cm arasındadır.

Evre II: Bu evrede tümör 4 cm’den büyük olur ve çevresel bir yayılım gösterir.

Tümör ya yine pankreasla sınırlı kalır ya da yakın çevreye yayılır, uzak bir yayılım gözlenmez.

Evre III: Tümör bu evrede daha geniş bir yayılım göstererek sinirlere ve damarlara yayılır.

Evre IV: Pankreas kanseri 4. evrede artık karaciğer, akciğer ve karın zarına yayılmıştır. Buna organ metastazı denir.